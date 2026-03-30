50.000 khán giả tham dự 'Thanh âm kỷ nguyên mới' tại Quảng Ninh 30/03/2026 17:22

(PLO)- Chương trình nghệ thuật Thanh âm kỷ nguyên mới tại Quảng trường 30-10 (TP Hạ Long) dự kiến đón khoảng 50.000 khán giả; đây là điểm nhấn của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-4 tại Quảng Ninh, với chủ đề Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Thông tin trên được đại diện Ban tổ chức đưa ra tại cuộc họp báo ngày 30-3.

73 đoàn với gần 1.000 đại biểu tham dự

Sự kiện do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, trong bối cảnh đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là hoạt động nghiệp vụ lớn nhất của ngành phát thanh, được tổ chức định kỳ hai năm một lần nhằm tôn vinh các tác phẩm xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để những người làm phát thanh trên cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh báo chí chuyển đổi số mạnh mẽ.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng thông tin về Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026. Ảnh: VIẾT THỊNH

Theo Ban tổ chức, liên hoan năm nay thu hút 73 đoàn với gần 1.000 đại biểu tham dự, gồm các đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam, 34 cơ quan báo và phát thanh - truyền hình địa phương, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Cục Truyền thông Công an nhân dân cùng nhiều cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông đang phát triển nội dung âm thanh trên nền tảng số.

Tổng cộng có 343 tác phẩm dự thi ở tất cả các thể loại. Đáng chú ý, có tới 97 tác phẩm podcast, cho thấy xu hướng phát triển mạnh mẽ của báo chí âm thanh trên môi trường số.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV cho biết số lượng tác phẩm năm nay tương đương các kỳ trước, dù sau sắp xếp đơn vị hành chính cả nước chỉ còn 34 tỉnh, thành phố.

Theo ông, đây là tín hiệu tích cực bởi không chỉ các đài phát thanh - truyền hình địa phương mà tám cơ quan báo chí trung ương, báo điện tử được mời tham gia cũng gửi tới nhiều tác phẩm được kỳ vọng có chất lượng cao.

"Giải thưởng năm nay có tăng so với kỳ trước, đồng thời bổ sung nhiều hạng mục mang tính cá nhân hóa để tôn vinh đầy đủ hơn những người trong dây chuyền sản xuất chương trình, từ phát thanh viên, người dẫn đến ê-kíp thực hiện" - ông Hùng nói.

50.000 khán giả tham dự Thanh âm kỷ nguyên mới

Tại họp báo chiều 30-3, Ban tổ chức cho biết lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật Thanh âm kỷ nguyên mới tối 11-4 tại Quảng trường 30-10, TP Hạ Long sẽ là điểm nhấn của liên hoan năm nay.

Chương trình dự kiến đón khoảng 50.000 khán giả trong khu vực sân khấu và quảng trường. Đây là số lượng khán giả được kiểm soát bằng vé mời và vé đại biểu, chưa tính lượng người theo dõi ở khu vực lân cận.

Ban tổ chức khẳng định đã chuẩn bị phương án bảo đảm an ninh, y tế, phân luồng giao thông, khu vực vệ sinh, sơ cứu và phát wifi miễn phí toàn bộ quảng trường để phục vụ khán giả theo dõi, livestream và chia sẻ sự kiện.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, thành viên ban tổ chức nói về chương trình "Thanh âm kỷ nguyên mới". Ảnh: VIẾT THỊNH

Theo Ban tổ chức, ngoài các đại biểu và khách mời, một phần vé sẽ được phát thông qua các đơn vị lữ hành, khách sạn để phục vụ du khách đến Quảng Ninh trong dịp liên hoan.

Lần đầu tiên tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc, Podcast được đưa vào hệ thống giải thưởng chính thức. Các tác phẩm dự thi thuộc nhiều thể loại như chương trình phát thanh trực tiếp, phóng sự, phóng sự điều tra, chương trình chuyên đề, chương trình tiếng dân tộc và Podcast.

Ngoài giải cho tác phẩm, Ban tổ chức cũng sẽ trao các hạng mục Giọng vàng dành cho phát thanh viên, người dẫn chương trình và ê-kíp sản xuất phát thanh trực tiếp xuất sắc, người dẫn Podcast xuất sắc, kỹ thuật viên xuất sắc...

Một trong những hoạt động đáng chú ý nhất của liên hoan là hội thảo quốc tế Podcast - Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số, diễn ra lúc 8 giờ 30 ngày 12-4.

Hội thảo dự kiến quy tụ khoảng 600 đại biểu trong nước, ba diễn giả quốc tế cùng 35 đại biểu đến từ nhiều đài phát thanh quốc gia trên thế giới.

Ngoài ra, hội thảo chuyên môn Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên mới - Kỹ năng chinh phục công chúng diễn ra chiều 12-4 cũng dự kiến có hơn 500 đại biểu tham dự. Đây được xem là hai hoạt động giao lưu, học hỏi lớn nhất của liên hoan năm nay.