7 thói quen xấu khiến da nhanh da lão hoá 06/11/2025 16:04

(PLO)- Làn da không chỉ phản ánh sức khỏe mà còn là “tấm gương” của thói quen sống hằng ngày. Nhiều người chăm dưỡng da đều đặn nhưng vẫn thấy các dấu hiệu lão hóa đến sớm, nguyên nhân nằm ở những thói quen tưởng như vô hại. Dưới đây là 7 thói quen xấu bạn nên tránh để bảo vệ làn da luôn trẻ trung, khỏe mạnh.

Bỏ qua bước chống nắng

Tia UV là nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa da sớm, làm phá vỡ collagen và elastin, dẫn đến nếp nhăn, nám, sạm màu. Việc chỉ chống nắng khi ra ngoài hoặc khi trời nắng là chưa đủ, vì tia UV có thể xuyên qua mây và cửa kính. Dù là ngày nhiều mây hay ngồi trong văn phòng, bạn vẫn cần thoa kem chống nắng phổ rộng với SPF tối thiểu 30 và nhớ thoa lại sau 2 - 4 giờ để da được bảo vệ tối ưu.

Ánh nắng mặt trời là nguyên nhân hàng đầu khiến da nhanh lão hóa.

Thức khuya và thiếu ngủ

Khi ngủ, cơ thể tiết ra hormone giúp tái tạo tế bào da. Thức khuya làm gián đoạn quá trình này, khiến da dễ xỉn màu, sạm và xuất hiện nếp nhăn sớm. Ngủ ít còn khiến vùng mắt thâm quầng, da mất độ đàn hồi và trở nên nhạy cảm hơn với các yếu tố bên ngoài. Để giữ da tươi trẻ, bạn nên duy trì 7 - 8 giờ ngủ mỗi đêm và tạo không gian ngủ yên tĩnh, thoáng mát.

Không tẩy trang và làm sạch da đầy đủ

Bỏ qua bước tẩy trang hoặc rửa mặt qua loa khiến bụi bẩn, dầu thừa, cặn trang điểm tích tụ, làm tắc lỗ chân lông và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Da không được làm sạch sẽ khó hấp thụ dưỡng chất, dễ hình thành mụn và mất đi sự mịn màng. Dù không trang điểm, bạn vẫn nên tẩy trang để loại bỏ kem chống nắng và bụi mịn, sau đó dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ để làm sạch sâu.

Không tẩy trang và làm sạch da sau một ngày.

Chế độ ăn nhiều đường và thực phẩm chế biến sẵn

Đường và tinh bột tinh chế làm tăng quá trình glycation - phản ứng khiến các sợi collagen và elastin bị cứng lại, giảm độ đàn hồi của da. Thường xuyên ăn đồ ngọt, đồ chiên rán hay thực phẩm đóng gói giàu chất bảo quản khiến da dễ sạm, kém săn chắc. Hãy ưu tiên rau xanh, trái cây tươi, các loại hạt và protein lành mạnh để hỗ trợ làn da khỏe đẹp từ bên trong.

Hút thuốc lá hoặc thường xuyên tiếp xúc khói thuốc

Nicotine và hàng nghìn hóa chất độc hại trong khói thuốc làm co mạch máu, giảm lượng oxy và dưỡng chất nuôi da. Điều này khiến da xỉn màu, khô và nhanh nhăn nheo. Hút thuốc còn phá vỡ cấu trúc collagen, khiến da mất đi sự căng mịn và săn chắc. Từ bỏ thuốc lá không chỉ cải thiện sức khỏe tổng thể mà còn giúp da phục hồi và trẻ hóa đáng kể.

Căng thẳng kéo dài

Stress làm cơ thể sản sinh cortisol - hormone gây viêm và phá vỡ collagen, khiến da mỏng, dễ nhăn và mất độ đàn hồi. Tình trạng này kéo dài còn làm tăng nguy cơ nổi mụn, xỉn màu và lão hóa sớm. Duy trì thói quen tập luyện nhẹ nhàng, thiền, yoga hoặc đơn giản là hít thở sâu mỗi ngày giúp cân bằng tinh thần, giảm stress và bảo vệ làn da.

Không dưỡng ẩm đúng cách

Làn da thiếu ẩm sẽ nhanh chóng khô, bong tróc và dễ hình thành nếp nhăn. Nhiều người nghĩ da dầu không cần dưỡng ẩm, nhưng thực tế mọi loại da đều cần cấp nước để duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên. Chọn kem dưỡng phù hợp với loại da và thoa đều đặn mỗi sáng và tối, kết hợp uống đủ 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày để da luôn căng mượt.

Mẹo nhỏ để duy trì làn da trẻ lâu

Để hỗ trợ làn da chống lại quá trình lão hóa, bạn nên kết hợp những thói quen tốt mỗi ngày. Những gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn chăm sóc da hiệu quả hơn và kéo dài nét tươi trẻ:

● Duy trì chế độ ngủ đều đặn: Ngủ đủ 7 - 8 tiếng và đi ngủ trước 23h giúp cơ thể sản sinh hormone phục hồi da.

● Bảo vệ da mỗi ngày: Thoa kem chống nắng, đeo kính râm và che chắn khi ra ngoài, ngay cả khi trời râm.

● Ăn uống cân bằng: Bổ sung rau xanh, trái cây tươi, thực phẩm giàu omega-3 như cá hồi, hạt chia và uống đủ nước để nuôi dưỡng da từ bên trong.

● Tập thể dục và thư giãn: Vận động giúp tăng lưu thông máu, mang oxy và dưỡng chất đến các tế bào da, đồng thời giảm căng thẳng.

● Dưỡng ẩm và chăm sóc phù hợp: Chọn sản phẩm dưỡng phù hợp với tình trạng da, đừng quên serum chống lão hóa và kem mắt.

Kết luận

Lão hóa da không chỉ đến từ tuổi tác mà còn do những thói quen sinh hoạt hàng ngày. Bằng cách loại bỏ 7 thói quen xấu trên, bạn đã đi được nửa chặng đường trong việc giữ gìn làn da khỏe mạnh và trẻ trung. Hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhưng đều đặn, và làn da của bạn sẽ cảm ơn bạn trong nhiều năm tới.