80 năm Nam bộ kháng chiến và quyết tâm xây dựng TP.HCM văn minh, nghĩa tình 23/09/2025 11:12

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Văn Minh khẳng định kỷ niệm 80 năm ngày Nam bộ kháng chiến là dịp để Đảng bộ, chính quyền và người dân khẳng định quyết tâm xây dựng TP.HCM thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học công nghệ…

Sáng 23-9, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày Nam Bộ kháng chiến (23-9-1945 – 23-9-2025).

Tham dự lễ kỷ niệm có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, các Phó Bí thư Võ Văn Minh, Nguyễn Phước Lộc, Đặng Minh Thông và Văn Thị Bạch Tuyết.

Ôn lại truyền thống vẻ vang

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM, nhấn mạnh suốt 8 thập kỷ qua, trang sử “Nam bộ kháng chiến” đã hòa chung cùng lịch sử kháng chiến và kiến quốc của cả dân tộc.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H.H

Từ Nam bộ kháng chiến, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm thấy ở đồng bào và chiến sĩ miền Nam ruột thịt chỗ dựa vững chắc, lực lượng to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Quân và dân Nam bộ đã thể hiện ý chí chiến đấu ngoan cường, bất khuất, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc và vinh dự được Bác Hồ tặng thưởng danh hiệu “Thành đồng Tổ quốc”.

Ông Võ Văn Minh khẳng định kỷ niệm 80 năm ngày Nam bộ kháng chiến là dịp để Đảng bộ, chính quyền và người dân TP.HCM ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định quyết tâm, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cùng nhau xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học công nghệ… Qua đó, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của TP trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Tiếp nối truyền thống hào hùng, TP.HCM quyết tâm, đồng lòng cùng cả nước tiếp tục hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng và phát triển TP.HCM xứng đáng là TP anh hùng mang tên Bác Hồ kính yêu, TP văn minh, hiện đại và nghĩa tình” - ông Minh nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo TP.HCM xem triển lãm ảnh 'Nam bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam'. Ảnh: H.H

Theo ông Võ Văn Minh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ TP.HCM diễn ra trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen. Dù vậy, kinh tế đã thể hiện sức bật mạnh mẽ sau đại dịch. Sau sáp nhập, tổng giá trị GRDP của TP.HCM năm 2025 ước đạt 3 triệu tỉ đồng, tăng hơn 1,4 lần so với năm 2020 và chiếm 23,1% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người cao gấp 1,7 lần cả nước, thu ngân sách nhà nước ước đạt 737.000 tỉ đồng, chiếm 33,4% tổng thu ngân sách quốc gia.

TP cũng chủ động đề xuất Trung ương ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù; đề xuất và khởi động nhiều dự án lớn như Trung tâm Tài chính quốc tế, hệ thống đường sắt đô thị, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Đặc biệt, mô hình mới chính quyền địa phương hai cấp đã từng bước phát huy hiệu quả, thúc đẩy phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm giải trình và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Võ Văn Minh cho biết TP sẽ tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời, tiếp tục sắp xếp bộ máy, đảm bảo bộ máy chính quyền hai cấp hoạt động ổn định, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược và kiến tạo động lực tăng trưởng mới; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.

TP cũng chuẩn bị trình Chính phủ, Quốc hội xem xét, thông qua Đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 để tạo cơ sở pháp lý cho việc huy động mọi nguồn lực, đầu tư toàn xã hội phục vụ cho phát triển…

Khắc ghi tinh thần Nam bộ kháng chiến

Ôn lại truyền thống kháng chiến, ông Dương Quan Hà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP.HCM, không khỏi xúc động khi cách đây 80 năm, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Kháng chiến Nam bộ, toàn thể nhân dân Nam bộ đã nhất tề đứng lên chống giặc ngoại xâm.

Ông Dương Quan Hà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP.HCM (thứ ba từ trái sang), chụp ảnh cùng các đại biểu. Ảnh: N.T

Ông cho biết những người kháng chiến hôm nay tuy đã nghỉ hưu, tuổi đời đã trên 80, 90 nhưng vẫn luôn khắc ghi tinh thần và bài học quý báu của Nam bộ kháng chiến - đó là lòng yêu nước nồng nàn và ý chí kiên cường bất khuất “không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”.

“Nay những người kháng chiến năm xưa đã tập hợp nhau lại trong tổ chức Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến, lấy ngày 23-9 là ngày truyền thống cho tổ chức của mình. Vì tâm nguyện chung của anh chị em kháng chiến luôn mong mỏi tinh thần Nam bộ kháng chiến là ánh sáng soi đường cho bản thân mình, cho hiện tại và cho tương lai” - ông Hà gửi gắm.

Ông Hà khẳng định hiện nay trên 25.000 hội viên của Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến tuy tuổi cao, sức khoẻ kém nhưng với tinh thần “tuổi cao ý chí càng cao”, với khí phách, truyền thống của người kháng chiến, các cựu chiến binh nguyện sẽ tiếp tục cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng đất nước, TP.

“Chúng tôi mong rằng tinh thần, truyền thống yêu nước nồng nàn, bài học của Nam bộ kháng chiến vẫn tiếp tục soi sáng hiện tại và tương lai, đặc biệt là trong thời kỳ đất nước ta đang quyết tâm, quyết liệt bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - ông Hà nhấn mạnh.