AEON mở rộng chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp tại Hà Nội 16/01/2026 14:26

(PLO)- Sau thành công tại TP.HCM với phản hồi tích cực từ các doanh nghiệp tham gia, AEON Việt Nam đã tiếp tục tổ chức chương trình “Đồng hành và phát triển cùng Doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh” tại AEON Hà Đông vào đầu tháng 1 vừa qua.

Chương trình "AEON Việt Nam đồng hành và phát triển cùng Doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh" đã diễn ra thành công tại TP.HCM và Hà Nội.

Chương trình bước đầu ghi nhận phản hồi tích cực từ các doanh nghiệp tham gia, với hơn 90% doanh nghiệp tham gia khảo sát sau chương trình cho biết sẵn sàng giới thiệu chương trình cho bạn bè hoặc đồng nghiệp. Đáng chú ý, phiên hỏi đáp được đánh giá là đáp ứng đúng kỳ vọng và có thời lượng phù hợp, giúp doanh nghiệp từng bước tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình tiếp cận chuỗi bán lẻ hiện đại. Đồng thời, chương trình tại hai thành phố đã thu hút tổng cộng 325 doanh nghiệp đăng ký tham dự, qua đó khẳng định được tính thực tiễn và những giá trị thiết thực mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp.