AEON khai trương Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị tinh gọn mới – AEON Bình Dương Midori Park

Thuộc chiến lược đa dạng hóa mô hình bán lẻ, AEON Việt Nam gia tăng “điểm chạm” và đưa “chuẩn AEON” đến gần khách hàng. Nếu AEON Bình Dương New City là điểm đến cuối tuần, AEON Bình Dương Midori Park hướng đến phục vụ nhu cầu mua sắm hằng ngày, qua đó góp phần nâng tầm phong cách sống của khách hàng địa phương.
Bằng việc phát triển đa dạng các mô hình bán lẻ thích ứng với nhiều thị trường khác nhau, AEON mang đến những trải nghiệm mua sắm phong phú, đồng thời luôn giữ vững giá trị cốt lõi là nâng tầm phong cách hiện đại, cung ứng sản phẩm chất lượng với mức giá phù hợp.