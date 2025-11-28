AEON khai trương Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị tinh gọn mới – AEON Bình Dương Midori Park 28/11/2025 09:27

PLO- Ngày 27-11, AEON Việt Nam chính thức khai trương AEON Bình Dương Midori Park, mô hình Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị tinh gọn, tại Khu Thương mại Midori Park Square, với diện tích hơn 2.800 m2.

Thuộc chiến lược đa dạng hóa mô hình bán lẻ, AEON Việt Nam gia tăng “điểm chạm” và đưa “chuẩn AEON” đến gần khách hàng. Nếu AEON Bình Dương New City là điểm đến cuối tuần, AEON Bình Dương Midori Park hướng đến phục vụ nhu cầu mua sắm hằng ngày, qua đó góp phần nâng tầm phong cách sống của khách hàng địa phương.

AEON Bình Dương Midori Park chính thức khai trương vào sáng 27-11-2025.

Bằng việc phát triển đa dạng các mô hình bán lẻ thích ứng với nhiều thị trường khác nhau, AEON mang đến những trải nghiệm mua sắm phong phú, đồng thời luôn giữ vững giá trị cốt lõi là nâng tầm phong cách hiện đại, cung ứng sản phẩm chất lượng với mức giá phù hợp.