AEON tăng tốc 'phủ sóng' trải nghiệm chuẩn Nhật với AEON Tân An 23/10/2025 14:21

(PLO)- Giờ đây, người dân tỉnh Tây Ninh mới và các khu vực lân cận không cần phải đi xa vẫn có thể tận hưởng không gian mua sắm, ăn uống và giải trí “chuẩn AEON” ngay gần nơi mình sinh sống.

Sự xuất hiện của Trung tâm Thương mại AEON Tân An không chỉ mang đến một điểm đến mới cho cộng đồng, mà còn mở ra phong cách sống hiện đại, tiện nghi và chất lượng.

AEON Tân An – “Thiên đường” trải nghiệm giữa lòng Tây Ninh mới

Tọa lạc tại khu vực trung tâm hành chính của tỉnh Tây Ninh mới, AEON Tân An được thiết kế với mô hình “một điểm đến” toàn diện, nơi mọi nhu cầu mua sắm, ẩm thực và giải trí của người dân đều được đáp ứng chỉ trong một không gian duy nhất.

TTTM AEON Tân An kì vọng thu hút và phục vụ đông đảo khách hàng tỉnh Tây Ninh mới và khu vực lân cận.

Trung tâm quy tụ hơn 30 gian hàng từ các thương hiệu trong và ngoài nước cùng Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị (TT BHTH & ST) AEON, mang đến hàng nghìn lựa chọn – từ thời trang, phụ kiện, sản phẩm gia dụng, đến sách và văn phòng phẩm. Mọi chi tiết đều được chăm chút theo tinh thần hiếu khách tận tâm chuẩn AEON để mỗi khách hàng đều cảm nhận được sự chu đáo trong từng trải nghiệm.

Khu siêu thị AEON là nơi khách hàng có thể tìm thấy đủ đầy mọi nhu cầu cho gia đình: thực phẩm tươi sống, đồ dùng hằng ngày, các sản phẩm sơ chế (RTC) và chế biến sẵn (RTE) tiện lợi cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Với các gia đình trẻ bận rộn, đây thực sự là giải pháp mua sắm thông minh và tiết kiệm thời gian.

Không chỉ dừng lại ở mua sắm, AEON Tân An còn là điểm hẹn ẩm thực hấp dẫn với hàng loạt quán cà phê, món ăn nhanh, ẩm thực Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt, khu ẩm thực tự chọn Delica rộng hơn 750m² với 188 chỗ ngồi tại tầng trệt là nơi thực khách có thể lựa chọn sushi, bánh mì, món ăn chế biến sẵn – những hương vị quen thuộc gắn liền với phong cách AEON.

Cùng với đó là khu vui chơi AEON Fantasy dành cho trẻ nhỏ và cụm rạp Galaxy Cinema – một trong những rạp lớn nhất khu vực – giúp người dân Tây Ninh có thêm lựa chọn giải trí cuối tuần ngay gần nhà.

Nhằm mang nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, AEON Tân An được đầu tư nhiều tiện ích thông minh như hệ thống đỗ xe tự động, tủ khóa nhận diện khuôn mặt, bảng chỉ dẫn điện tử giúp khách hàng dễ dàng di chuyển và tiết kiệm thời gian. Các tiện ích khác như phòng chăm sóc trẻ em, xe lăn hỗ trợ, và khu vực nghỉ chân thân thiện giúp trung tâm trở thành không gian mua sắm thoải mái cho mọi độ tuổi – từ trẻ nhỏ, phụ huynh đến người cao tuổi.

Từ thành phố lớn đến địa phương – hành trình “phủ sóng” trải nghiệm chuẩn Nhật

Nếu như trước đây, người tiêu dùng Việt Nam chỉ quen với AEON tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP. HCM, thì nay, AEON đang từng bước mở rộng đến các địa phương. Mô hình trung tâm quy mô vừa – như AEON Tân An hay AEON Văn Giang (Hưng Yên) – được xem là bước đi chiến lược giúp AEON đến gần hơn với người tiêu dùng Việt, đồng thời tối ưu chi phí đầu tư và phù hợp với đặc thù từng khu vực.

Ông Tezuka Daisuke, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, chia sẻ: “Mô hình quy mô vừa cho phép AEON linh hoạt mở rộng, đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương, đồng thời mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại và tiện nghi theo tiêu chuẩn Nhật Bản”.

Lễ Khánh thành AEON Tân An chính thức được tổ chức vào đầu tháng 10 vừa qua.

Tính đến nay, AEON đã đầu tư hơn 1,5 tỷ USD tại Việt Nam và xác định đây là thị trường trọng điểm chiến lược chỉ sau Nhật Bản. Từ nay đến năm 2030, tập đoàn đặt mục tiêu tăng gấp ba quy mô hoạt động, tiếp tục phát triển đa dạng mô hình bán lẻ và mở rộng mạng lưới khắp cả nước.

Song song mở rộng mạng lưới, AEON luôn gắn kết sự phát triển với thịnh vượng địa phương. Tại AEON Tân An, trung tâm không chỉ mang đến không gian hiện đại mà còn tạo khoảng 1.000 việc làm, góp phần phát triển nguồn nhân lực tại chỗ.

Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn xanh, hướng đến chứng nhận LOTUS, cùng các hoạt động trồng cây, tiết kiệm năng lượng, thể hiện cam kết phát triển hài hòa giữa kinh tế, môi trường và cộng đồng.

Hơn 90% sản phẩm tại hệ thống AEON Việt Nam có nguồn gốc trong nước. Thông qua hỗ trợ kiểm định, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng lực sản xuất, AEON giúp hàng Việt tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng hiện đại.

Giữa nhịp sống sôi động của Tây Ninh, AEON Tân An hứa hẹn trở thành điểm đến mua sắm – giải trí lý tưởng và là minh chứng cho cam kết đồng hành cùng Việt Nam phát triển bền vững.