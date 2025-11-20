AEON kiến tạo thế hệ người tiêu dùng bền vững tương lai 20/11/2025 08:29

(PLO)- Năm 2024 lần đầu AEON thử nghiệm dự án Cheers Club, giúp học sinh tiểu học được trải nghiệm thực tế ngay tại siêu thị. Năm 2025, chương trình được nhân rộng ra cả 3 miền với tổng số lượng học sinh tham gia tăng gấp 4 lần sau 2 năm.

AEON Việt Nam triển khai nhiều sáng kiến liên quan đến giáo dục môi trường xuyên suốt từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông.

Ở cấp THCS, AEON mở rộng các trải nghiệm thực tế về môi trường, tiêu biểu là hoạt động trồng cây – truyền thống của AEON trước mỗi dịp khai trương TTMT. Hơn 10 năm qua, AEON Việt Nam đã cùng học sinh, và cộng đồng trồng hơn 114.000 cây xanh trên toàn quốc (tính đến 11-2025).

Ở cấp THPT, AEON tiếp tục nâng tầm giáo dục với chương trình “Nhà lãnh đạo trẻ Châu Á”, nhằm bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo tiêu dùng bền vững trong tương lai. Từ 2011 đến nay, 190 học sinh Việt Nam được tuyển chọn tham gia chương trình.

AEON Việt Nam cam kết duy trì và đẩy mạnh chiến lược tác động song hành, vừa thúc đẩy tiêu dùng bền vững trong hiện tại, vừa nuôi dưỡng thế hệ tiêu dùng có trách nhiệm trong tương lai.