AEON kiến tạo thế hệ người tiêu dùng bền vững tương lai

Ở cấp THCS, AEON mở rộng các trải nghiệm thực tế về môi trường, tiêu biểu là hoạt động trồng cây – truyền thống của AEON trước mỗi dịp khai trương TTMT. Hơn 10 năm qua, AEON Việt Nam đã cùng học sinh, và cộng đồng trồng hơn 114.000 cây xanh trên toàn quốc (tính đến 11-2025).
Ở cấp THPT, AEON tiếp tục nâng tầm giáo dục với chương trình “Nhà lãnh đạo trẻ Châu Á”, nhằm bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo tiêu dùng bền vững trong tương lai. Từ 2011 đến nay, 190 học sinh Việt Nam được tuyển chọn tham gia chương trình.
AEON Việt Nam cam kết duy trì và đẩy mạnh chiến lược tác động song hành, vừa thúc đẩy tiêu dùng bền vững trong hiện tại, vừa nuôi dưỡng thế hệ tiêu dùng có trách nhiệm trong tương lai.