Chiều 23-1, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cháu TLTA (4 tuổi, trú xã Sơn Thành, huyện Yên Thành)- tử vong do trúng đạn súng hơi.

Được biết, trưa 22-1, người thân đưa cháu A. đến nhà ông TVH (ở xóm 3, xã Liên Thành, huyện Yên Thành), là bác ruột của cháu A. để chơi. Tại đây, người bác đã lấy khẩu súng hơi (loại súng thường dùng săn bắn chim) ra lau chùi và ngắm thử súng.

Khẩu súng cướp cò khiến đạn bay trúng người cháu A. đang đứng chơi ở sân nhà, cách khoảng 20m. Ngay sau khi xảy ra sự việc, bác và người thân đã đưa cháu A. đến bệnh viện huyện cấp cứu. Do đạn trúng tim, bị thương quá nặng, cháu A. đã tử vong sau đó.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an đã có mặt vào cuộc điều tra và niêm phong khẩu súng.

Hiện cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức lễ an táng.