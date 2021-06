Chiều 21-6, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin bước đầu về kết quả điều tra vụ việc nữ diễn viên tại Hà Nội bị phát tán đoạn “clip nóng”.



Một trong những nội dung được dư luận quan tâm đến vụ việc, đó là xuất hiện thông tin cho rằng có cán bộ công an liên quan đến việc phát tán clip nóng nêu trên.



Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Hải Trung

Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, ngay sau khi tiếp nhận đơn của chị T. (người bị phát tán đoạn clip), Công an TP đã phân công Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng để làm việc với Công an phường Trung Hòa.

Để phục vụ xác minh, cơ quan chức năng đã thu giữ cũng như kiểm tra điện thoại của những cán bộ công an có liên quan.

“Cơ quan điều tra xác định clip được phát tán sớm nhất trên mạng nhóm kín Telegram gồm 18.000 thành viên. Bước đầu xác định máy điện thoại của các cán bộ chiến sĩ cũng như máy của cô A.T. không liên quan đến mạng này. Trước mắt với tài liệu như thế có thể loại trừ cán bộ công an liên quan. Tuy nhiên vẫn cần tiếp tục điều tra làm rõ và sẽ trả lời sau”, ông Trung nói.

Trước đó, hôm 27-5, mạng xã hội lan truyền đoạn “clip nóng” ghi lại cảnh “ân ái” của một đôi nam nữ. Cô gái trong đoạn clip sau đó được xác định là VTAT, người từng đóng một vai diễn trong bộ phim truyền hình.

Đáng chú ý, liên quan đến vụ việc, mạng xã hội chia sẻ tin đồn cho rằng một đại úy công an thuộc Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) là người phát tán đoạn “clip nóng” của A.T.