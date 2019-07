Nghi ngờ công ty bán hàng lừa đảo, dân vây chủ tịch phường

Theo thông tin ban đầu, chiều 11-7, nhiều người của Công ty tổ chức sự kiện và truyền thông Toàn Cầu có địa chỉ phường Dĩ An (thị xã Dĩ An, Bình Dương) tổ chức giới thiệu sản phẩm, bán hàng tại Nhà văn hoá khu vực An Hoà (phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng ). Sự kiện này thu hút hàng chục người dân địa phương tham gia.



Rất đông người dân vây ông Phan Văn Thái, Chủ tịch UBND phường An Khê. Ảnh: HẢI HIẾU

Công ty này tổ chức bán các mặt hàng gia dụng như chảo, máy làm sữa, nồi cơm điện, máy xay sinh tố... Những sản phẩm này có giá từ 1,5 đến 3,5 triệu đồng.

Nhiều người đã bỏ ra hàng triệu đồng để mua các sản phẩm. Tuy nhiên, một người dân xem phiếu bảo hành thì phát hiện không có địa chỉ cụ thể để bảo hành. Ông này cho rằng công ty bán hàng lừa đảo nên lớn tiếng, đòi trả hàng lại.







Các sản phẩm mà công ty bán. Ảnh: HẢI HIẾU

Lúc này, người của công ty chấp nhận trả tiền lại cho ông này. Và công ty thu xếp đồ đạc định lên xe đi.

Nhưng sau đó, rất nhiều người dân nghi ngờ đòi trả hàng, bao vây người của công ty này không cho đi. Nhiều người của công ty đã lên xe bỏ chạy, người dân chỉ giữ lại một nam nhân viên.



Người dân tiếp tục bao vây nhân viên này gây nên sự hỗn loạn. Họ còn gọi cả công an phường, chủ tịch phường xuống chứng kiến. Người dân cho rằng có sự đồng ý của chính quyền công ty này mới được bán hàng tại đây. Họ nghi ngờ có sự thông đồng của lãnh đạo địa phương với công ty.

Trao đổi với Pháp Luật TP HCM, ông Phan Văn Thái, Chủ tịch UBND phường An Khê, cho biết đã lên danh sách những người dân đã mua hàng. Công an phường cũng đã đến để đảm bảo an ninh trật tự.

“Chúng tôi đã báo cáo lên quận, quản lý thị trường và các đơn vị liên quan đang làm việc với người dân. Kết quả như thế nào sẽ được thông báo sau”, ông Thái nói.



Nhiều người chầu trực đến tối mà vẫn chưa lấy lại được tiền. Ảnh: HẢI HIẾU

Được biết, trước đó, Văn phòng UBND quận Thanh Khê đã có văn bản trả lời cho công ty trên về việc chấp thuận cho giới thiệu sản phẩm, bán hàng lưu động. Văn bản còn yêu cầu công ty liên hệ phường để được hướng dẫn và phải tuân thủ đúng pháp luật.