Bắc Kạn: 1 Thượng tá Công an bị bắt vì mua bán trái phép chất ma túy 07/10/2024 12:22

(PLO)- Bộ Công an đã quyết định khởi tố một đối với một cán bộ thuộc công an tỉnh Bắc Kạn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 7-10, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Kạn xác nhận với PLO về việc một cán bộ công an tỉnh này vừa bị Bộ Công an khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Thượng tá Công an bị bắt hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh minh họa IT

Theo đó, hôm 19-9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Thượng tá Tống Văn Công, 45 tuổi, trú tại TP Bắc Kạn.

Thời điểm bị bắt giữ, ông Công là Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Công an tỉnh, Trưởng phòng Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 4-10, Công an tỉnh Bắc Kạn đã thông báo về việc quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Tống Văn Công kể từ ngày 1-10.

Các quyết định đã VKSND tối cao phê chuẩn.