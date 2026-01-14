Bạc tăng nóng hơn vàng: Nhà đầu tư săn mua, thị trường rơi vào cảnh khan hàng 14/01/2026 09:37

(PLO)- Giá bạc thế giới liên tiếp xác lập các mức cao mới và hiện neo quanh vùng đỉnh kỷ lục 89 USD/ounce, diễn biến này kéo giá bạc trong nước tăng mạnh với tốc độ nhanh hiếm thấy.

Ngày 14-1, tại thị trường trong nước, từ 8 giờ sáng, Sacombank-SBJ đã niêm yết giá bạc ở mức 3,330 - 3,414 triệu đồng/lượng (tương đương 88,8 - 91,04 triệu đồng/kg). Tuy nhiên, chỉ trong vòng 30 phút sau đó, doanh nghiệp này đã bốn lần điều chỉnh tăng giá, đưa mức mua - bán lên 3,363 - 3,447 triệu đồng/lượng (tương đương 89,68 - 91,92 triệu đồng/kg). Tại Phú Quý, giá bạc cũng được điều chỉnh tăng lên 3,371 - 3,475 triệu đồng/lượng và 89,89 - 92,66 triệu đồng/kg...

So với mức chốt phiên chiều hôm trước, giá bạc đã tăng khoảng 3 triệu đồng/kg. Nếu tính từ đầu năm đến nay, mỗi kg bạc đã tăng tới 15,5 triệu đồng, mức tăng cho thấy dòng tiền đầu cơ và trú ẩn đang mở rộng sang cả kim loại quý ngoài vàng.

Giá bạc tăng nóng từng ngày. Ảnh: T.L

Xếp hàng vẫn khó mua

Bạc tăng nhanh hơn vàng khiến nhà đầu tư trong nước tìm mọi cách để mua nhưng không dễ dàng.

Lãnh đạo Sacombank-SBJ cho biết: "Chúng tôi đang sản xuất loại bạc 1 lượng, 10 lượng và 1 kg trở lên. Số lượng người mua với tâm lý tích trữ khá nhiều nên loại 1 lượng luôn đắt hàng hơn so với loại 10 lượng hoặc 1 kg trở lên. Chẳng hạn như trong sáng nay, số lượng bạc 1 lượng chỉ đủ đáp ứng cho 20 người xếp hàng đầu tiên. Nhưng nếu họ muốn mua loại 10 lượng hoặc 1 kg trở lên thì vẫn có hàng để giao ngay".

Đại diện doanh nghiệp thừa nhận trong điều kiện bình thường, đơn vị luôn mong muốn giao dịch theo nguyên tắc "thu tiền – giao hàng" nhanh chóng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy nguồn bạc nguyên liệu đang khan hiếm, không chỉ trên thị trường trong nước mà cả thị trường quốc tế cũng đang chịu sức ép thiếu cung tương tự.

Ở góc nhìn của một nhà đầu tư, anh H (phường Tân Sơn Nhất) chia sẻ anh chọn cách mua trực tuyến để giảm áp lực phải xếp hàng từ sáng sớm. Theo đó, anh đăng ký mua bạc online, thanh toán trước 100% và được hẹn giao hàng sau khoảng 5 tháng, với số lượng tối đa chỉ 5 lượng.

"Dù khối lượng không lớn nhưng đổi lại tôi tiết kiệm được thời gian đi lại, không phải chờ đợi, đồng thời vẫn có cơ hội mua được ở vùng giá hợp lý. Thị trường dù đang trong xu hướng tăng mạnh nhưng ngay cả trong những phiên leo dốc vẫn xuất hiện các nhịp điều chỉnh. Với tôi, mua tích lũy từng phần như vậy vừa chủ động, vừa giảm rủi ro", anh H cho biết.

Trong khi đó, chị Ngọc Hải cho hay dù đã có mặt tại Sacombank-SBJ từ rất sớm nhưng khi đến lượt giao dịch thì sản phẩm bạc loại 1 lượng đã hết. Bảng giá tại quầy liên tục điều chỉnh tăng, nhanh chóng vượt lên các mốc cao kỷ lục mới.

"Nhìn giá biến động quá mạnh trong thời gian ngắn, tôi thấy rủi ro tăng lên rõ rệt nên quyết định tạm thời chưa mua. Tôi đầu tư bạc với mục tiêu tích trữ dài hạn, không phải lướt sóng hay đầu cơ. Vì vậy, tôi sẵn sàng chờ những nhịp điều chỉnh để tìm được vùng giá hợp lý nhất trước khi giải ngân", chị Ngọc Hải chia sẻ.

Dự báo bạc có thể lên 100 USD

Dưới góc nhìn của giới phân tích chuyên nghiệp, Citi mới đây đã điều chỉnh mạnh các dự báo đối với thị trường kim loại quý. Theo đó, ngân hàng này nâng mục tiêu giá vàng trong vòng ba tháng lên 5.000 USD/ounce, đồng thời đưa ra kịch bản giá bạc có thể tiến tới 100 USD/ounce. Điều này phản ánh lực cầu đầu tư đang gia tăng rõ rệt và các yếu tố hỗ trợ nhiều khả năng còn duy trì xuyên suốt quý I.

Citi cho rằng thị trường hiện không chỉ chịu tác động từ tâm lý trú ẩn mà còn đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung mang tính cấu trúc, đặc biệt đối với bạc và nhóm kim loại bạch kim trên thị trường vật chất. Rủi ro này có thể bị khuếch đại nếu các quyết định liên quan đến thuế quan làm gián đoạn dòng chảy thương mại toàn cầu và tạo thêm áp lực đẩy giá đi lên.

Theo đánh giá của ngân hàng, ba yếu tố then chốt đang đóng vai trò "trụ đỡ" cho xu hướng tăng của kim loại quý bao gồm: bất ổn địa chính trị kéo dài, sức ép từ chính sách tiền tệ và những giới hạn ngày càng rõ nét về nguồn cung. Trong bối cảnh đó, bạc bên cạnh vai trò trú ẩn còn được hỗ trợ bởi sự mất cân đối cung cầu vật chất khi nhu cầu thực tế đang vượt xa nguồn cung hiện hữu.

Citi nhận định nền tảng cung cầu này giúp giá bạc có dư địa tăng trong trung và dài hạn, ngay cả khi thị trường xuất hiện các nhịp chốt lời ngắn hạn. Do đó, đợt điều chỉnh trong phiên thứ Ba nhiều khả năng chỉ là quãng "nghỉ chân" sau cú bứt phá lịch sử, hơn là tín hiệu đảo chiều xu hướng.