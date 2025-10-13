Bạn đọc góp tiền hỗ trợ người dân bị bão lũ 13/10/2025 14:32

(PLO)- Ông Lê Hoài Ngọc (tỉnh Gia Lai) và những người bạn đã hỗ trợ người dân bị bão lũ 20 triệu đồng.

Trong khoảng 2,5 tháng qua (từ ngày 22-7 đến nay), Việt Nam liên tiếp phải ứng phó với 9 cơn bão (từ số 3 đến số 11).

Trong đó, 5 cơn bão (3, 5, 9, 10, 11) ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, đặc biệt bão số 10 và số 11 gây lũ lụt lịch sử, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tác động tới tăng trưởng kinh tế.

Riêng mưa lũ do bão số 11, đến nay đã có 15 người chết và mất tích, 7 người bị thương; trên 16.900 nhà bị ngập (tập trung tại tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Hà Nội).

Tường nhà người dân đổ sập sau lũ. Ảnh: VIẾT LONG

Những ngày này, người dân cả nước và kiều bào đang hướng về miền Bắc, nơi bà con đang gặp khó khăn vì liên tục hứng chịu những trận bão lũ quét qua.

Ông Lê Hoài Ngọc (tỉnh Gia Lai) và những người bạn, thông qua báo Pháp Luật TP.HCM gửi 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) ủng hộ đồng bào gặp khó khăn do lũ lụt.

Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ sớm chuyển tấm lòng của ông Ngọc và những người bạn tới người dân vùng lũ.