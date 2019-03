Bé trai năm tuổi đi xe buýt gặp nạn

Người gặp phải hoàn cảnh thương tâm trên là bé Nguyễn Huỳnh Đức Thiện (năm tuổi) ở tổ 37, khu phố 4, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM. Hơn hai tháng nay, bé Thiện sống trong cảnh đau đớn, la khóc khi phải trải qua hai lần phẫu thuật mới giữ lại được bàn chân.



Bị xe buýt cán qua chân

Chị Nguyễn Thị Bọt, mẹ bé Thiện, đã phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM nhờ can thiệp, thúc đẩy cơ quan công an sớm đưa bé Thiện đi giám định thương tật để những người gây ra tai nạn cho con chị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chị Bọt trình bày: Vào khoảng 11 giờ ngày 13-1, chị đón xe buýt số 73 từ quốc lộ 1A về ngã ba Nguyễn Cửu Phú và đường số 2 thuộc phường Tân Tạo cho hai đứa con chị là bé Thiện và bé Ngọc Diễm (13 tuổi) tự đi về nhà. Tưởng hai con về an toàn nên chị vẫn ở chỗ làm tiếp tục công việc. Đến 15 giờ cùng ngày, chị nhận được cuộc gọi từ Công an phường 1, quận 5 báo con chị bị tai nạn yêu cầu chị đến gấp để ký giấy phẫu thuật chân cho con. Đến nơi chị thấy bàn chân bé Thiện bị xe buýt cán nát.

Bé Ngọc Diễm, con gái chị Bọt, kể: “Lúc đến chỗ xuống, chú tài xế không dừng xe hẳn mà chạy từ từ, con nhảy xuống cửa sau, còn em Thiện nhảy xuống cửa trước. Do cầm xe đồ chơi và một bịch đồ ăn nên em con bị vướng lại, ngã xuống rồi bị xe buýt cán qua chân, kéo đi một đoạn”.

“Vẫn biết sự việc xảy ra không ai mong muốn nhưng tôi thấy thái độ của tài xế và chủ xe không có trách nhiệm gì đến tai nạn đã gây ra cho con tôi. Con tôi nằm bệnh viện hơn một tháng không ai đến quan tâm, hỏi thăm. Mãi đến khi công an vào cuộc thì chủ hợp tác xã (HTX) mới đến đưa tôi vài triệu phụ tiền thuốc men. Bác sĩ nói con tôi có khả năng sẽ mang dị tật suốt đời, nghe mà đau lòng quá” - chị Bọt bức xúc.



Bé Thiện đang điều trị ở nhà. Ảnh: VÕ HÀ

Sẽ sớm giải quyết vụ việc

Trao đổi với chúng tôi, một đại diện Đội CSGT Công an quận Bình Tân cho biết: Công an quận Bình Tân đã thụ lý vụ việc và đang trong quá trình thu thập chứng cứ để xác định lỗi của các bên. Do trước đây bé Thiện còn đang điều trị trong bệnh viện nên chưa thể đưa bé đi giám định thương tật. Sắp tới, đội sẽ làm thủ tục đưa bé Thiện đi giám định. Nếu kết quả giám định có tỉ lệ thương tích 61% trở lên sẽ chuyển cơ quan điều tra xử lý.

Ông Dương Văn Điều, Phó Giám đốc HTX Vận tải 28, thông tin: “Sau khi sự cố xảy ra, nhân viên HTX đã đưa cháu bé vào bệnh viện cấp cứu. Qua kiểm tra trên hệ thống cho thấy xe buýt khi xảy ra tai nạn chỉ chạy với vận tốc 1-2 km/giờ. Cháu bé xuống cửa trước, lúc xuống hụt chân té và tài xế bất cẩn không thấy nên cho xe chạy, khi phát hiện thì đã dừng xe lại. Sự cố xảy ra không ai mong muốn, tôi rất mong gia đình cháu thông cảm. Trước mắt chúng tôi đã đến hỏi thăm và hỗ trợ tiền chữa trị cho cháu. Sau này cơ quan công an xử lý như thế nào chúng tôi sẽ chấp hành theo”.

Ông Nguyễn Chánh Trung, Trưởng phòng Quản lý dịch vụ giao thông công cộng, Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM, cho biết: Với thông tin xe chưa dừng hẳn mà tài xế xe buýt nêu trên đã mở cửa khiến bé Thiện bị tai nạn, trung tâm đang xác minh, làm rõ. Theo quy định thì tài xế xe buýt phải cho xe dừng hẳn mới được mở cửa đón, đưa khách. Ngoài ra, phải đảm bảo khách đã ổn định khi lên, xuống xe thì mới cho xe vận hành. Nếu tài xế vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định chung của ngành. Hiện nay chưa có quy định về trẻ em bao nhiêu tuổi khi đi xe buýt phải có người lớn đi cùng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho trẻ thì khi trẻ em đi xe buýt cần có người lớn đi cùng.