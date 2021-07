Phản ánh ánh Fanpage của PLO, nhiều bạn đọc cho biết họ có nhu cầu cấp bách đi lại nhưng khi đến chốt kiểm dịch ở Long An thì gặp khó bởi tìm không ra chỗ test nhanh COVID-19.



Chị Võ Thị Ngọc Hương (quê ở tỉnh Tiền Giang) bị mắc kẹt ở Cần Giuộc, Long An. Nguyên nhân do chị không có giấy test nhanh COVID-19.



Khi chị đến Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc yêu cầu được test nhanh COVID-19 thì nơi đây từ chối vì không có người test. Chị Hương chạy đôn, chạy đáo đi nhiều cơ sở y tế ở Cần Giuộc nhưng không tìm được chỗ test nhanh. Vì vậy khoảng hơn nửa tháng nay chị Hương không về được quê vì không có giấy “thông hành”.



Người dân di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác buộc phải có giấy "thông hành" . Ảnh: PV

Một trường hợp khác cũng trong tình cảnh tương tự, anh Thái có số điện thoại 093892 xxxx gọi điện đến đường dây nóng của Báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh: Con anh bị bệnh lao phổi đang điều trị tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM. Do dịch bệnh, bác sĩ chuyển con anh về bệnh viện Cần Đước (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) điều trị, nhưng bệnh viện Cần Đước chuyển đổi công năng thành bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19.

“Tôi đi mua thuốc bên ngoài nhưng không nơi đâu bán. Tôi trở lên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch xin thuốc điều trị nhưng khi qua chốt thì bị yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính. Tôi tìm chỗ xét nghiệm mà không có nơi nào hết”- Anh Thái nói.

Anh Thái cũng bày tỏ lo lắng, con anh một ngày không thể thiếu thuốc điều trị bệnh lao phổi, nếu thiếu sẽ dẫn đến tình trạng lờn thuốc, rất khó trị. Vì vậy anh Thái cho biết hiện anh rất cần sự hỗ trợ giúp đỡ tạo điều kiện cho anh đi lại mua thuốc điều trị bệnh cho con.

Trao đổi với PLO, ngày 23-7, ông Huỳnh Minh Phúc - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An - cho biết, trước đây tỉnh Long An có một số phòng khám tư nhân có thực hiện test nhanh COVID-19, tuy nhiên trong quá trình thực hiện các nơi này có nhân viên tiếp xúc với F0 và một số nhân viên của các phòng khám được phát hiện là F0. Do đó, các phòng khám này phải tạm ngưng hoạt động.

Hiện trên địa bàn tỉnh chỉ còn 2 nơi có thực hiện test nhanh COVID-19 là Bệnh viện Sản Nhi Long An và Bệnh viện Xuyên Á – Long An.

Ngoài ra, tại các Trung tâm Y tế các huyện, TP Tân An đều có thực hiện test nhanh COVID-19. Tuy nhiên thời điểm hiện nay, các Trung tâm Y tế các huyện, TP Tân An đang tập trung nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ cấp bách đi rà soát, sàng lọc test nhanh trong các Khu công nghiệp, doanh nghiệp trong tỉnh và trong cộng đồng nên đa phần tại các Trung tâm Y tế các huyện, TP.Tân An hiện không đủ nguồn nhân lực để thực hiện test nhanh tại chỗ.

Theo ông Phúc, hiện nay các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, ai ở đâu thì ở yên đó; người dân của địa phương nào thì địa phương đó quản lý.

Ông Phúc cũng cho biết đối với trường hợp người dân về đến tỉnh Long An nhưng bị “vướng lại” do không có giấy “thông hành”, thì nên nhờ người thân liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú để chính quyền nơi đó giới thiệu người này đến các Trạm Y tế xã, phường nơi người dân bị vướng ở khu vực để được test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm ngay tại Trạm Y tế xã, phường ở Long An. Điều này sẽ giúp người dân được thông hành trong trường hợp cần thiết.