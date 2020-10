Quảng Bình: Cứu 20 người trên xe khách bị lũ cuốn trôi

Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình và lực lượng cứu hộ địa phương giải cứu 18 người trên xe khách bị kẹt do lũ.

Vào khoảng 1 giờ 15 phút ngày 19-10, Công an huyện Bố Trạch nhận được tin báo về xe khách mang BKS 43B-02454 chạy hướng Bắc – Nam của Công ty TNHH Du lịch Quảng Hà có địa chỉ tại 12 Nguyễn Thị Xuân, TP. Đà Nẵng, do Phạm Quốc Cường (SN1985, trú tại Hà Tĩnh) điều khiển.

Do trời mưa nên tài xế cho xe đi từ đường tránh TP Đồng Hới lên tỉnh lộ 9E.

Khi đến đoạn Ngầm Khe Gát, thuộc thị trấn Nông trường Việt Trung do nước lũ dâng lên cao nên đã bị cuốn trôi xa ra đường cách 100m.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bố Trạch đã chỉ đạo chính quyền địa phương và Công an thị trấn Nông trường Việt Trung đến ngay hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ, đồng thời huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ và 5 xe ô tô cùng trang thiết bị cứu hộ cần thiết đến hiện trường.

Đến khoảng 5 giờ sáng nay, Công an huyện Bố Trạch và lực lượng cứu hộ địa phương đã di dời toàn bộ số hành khách đến UBND thị trấn Nông trường Việt Trung để sơ cứu và nghỉ ngơi.

Công an và dân chúng đã giải cứu thành công 20 người (gồm hành khách và tài xế, phụ xe) trên xe khách bị cuốn trôi trong đêm như một kỳ tích giữa dòng lũ xiết.

Đêm qua, lũ ở Quảng Bình vẫn tiếp tục lên cao...



Lực lượng cứu hộ Công an huyện Bố Trạch đưa số hành khách trên xe bị kẹt do nước lũ đến nơi an toàn. Ảnh: MINH QUÊ