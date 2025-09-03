Bản tin trưa 3-9: Hôm nay, toà xử vụ cơ sở mái ấm Hoa Hồng; Danh tính 3 thanh niên mất tích ở hồ Tuyệt tình cốc khi chơi lễ 2-9 03/09/2025 12:00

(PLO)- Hôm nay, toà xử vụ cơ sở mái ấm Hoa Hồng; Danh tính 3 thanh niên Đắk Lắk mất tích ở hồ Tuyệt tình cốc; Ngập nặng trong đêm, người dân chật vật dọn dẹp đến khuya; Sạt lở đất 2 bên Quốc lộ 14C nối tỉnh Đồng Nai với Tây nguyên; Bến xe, cửa ngõ TP.HCM đông dần khi người dân trở lại sau Lễ 2-9.

Tối 2-9, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn tích cực tìm kiếm hai nạn nhân còn lại bị đuối nước ở hồ Cá Sấu, hay còn có tên gọi khác là Tuyệt tình cốc.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Đắk Lắk, lúc 15 giờ ngày 2-9, đơn vị nhận được điện thoại báo tin có vụ đuối nước xảy ra tại hồ Cá Sấu, thuộc xã Ea Wer.

Theo tin báo, những người bị đuối nước gồm: Nguyễn Thái Anh; Bùi Quốc Cường và Trần Thanh Tuấn. Cả ba người đều sinh năm 2004, đều ngụ thôn 3, xã Cư Êbur (cũ), nay là phường Buôn Ma Thuột.