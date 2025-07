'Bánh trung thu nhà làm' để bán cần đáp ứng các tiêu chí gì? 26/07/2025 13:07

Trung thu chưa tới, thị trường bánh đã sớm nhộn nhịp. Không chỉ các thương hiệu lớn, bánh trung thu làm tại nhà để bán, bánh bán online cũng ồ ạt quảng cáo khắp mạng xã hội, với những lời mời chào hấp dẫn “ngon như mẹ làm”, “nguyên liệu sạch”, “giá tốt cho khách quen”.

Bánh Trung thu nhà làm được rao bán trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài bắt mắt và lời cam kết không kiểm chứng ấy, cơ quan chức năng cảnh báo, đây chính là nhóm sản phẩm tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất về an toàn thực phẩm.

Trao đổi bên lề Hội nghị sơ kết công tác phối hợp quản lý và kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn giữa TP.HCM và tỉnh Lâm Đồng diễn ra ngày 26-7 tại Lâm Đồng, PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết đến thời điểm hiện tại, TP.HCM vẫn chưa nhận được chỉ đạo chung từ Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về công tác kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu.

Tuy nhiên, theo thông lệ hằng năm, ngành chức năng thành phố đã chủ động triển khai công tác phòng ngừa từ sớm.

Cụ thể, TP.HCM đã thành lập các đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu. Trong đó, đáng lưu ý là các cơ sở nhỏ lẻ và sản phẩm bánh nhà làm.

PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan đánh giá đây mới là nhóm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Với các doanh nghiệp lớn, có thương hiệu, dây chuyền sản xuất hiện đại, sản phẩm xuất khẩu nhiều thì nguy cơ vi phạm không cao. Do đó, cơ quan chức năng chỉ lấy mẫu ở giai đoạn cuối để kiểm tra vi sinh vật và các chất có hại.

Ngược lại, đối với các loại bánh nhà làm, đặc biệt là những sản phẩm được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội hay truyền thông, bà Lan cho rằng cũng cần được quản lý chặt chẽ như các loại thực phẩm khác.

Theo bà Lan, bất kỳ sản phẩm nào được đưa ra thị trường tiêu thụ và có yếu tố lợi nhuận thì đều phải đảm bảo các điều kiện pháp lý: Người sản xuất phải có giấy khám sức khỏe chứng minh không mắc bệnh truyền nhiễm, phải thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm, các nguyên liệu làm bánh như đậu, đường, vỏ bánh... phải có hóa đơn, chứng từ rõ ràng, minh bạch nguồn gốc.

“Nếu các cơ sở nhỏ lẻ bị kiểm tra mà không đáp ứng đầy đủ điều kiện thì đều bị xử phạt như các cơ sở lớn, thậm chí bị cấm sản xuất” - bà Lan nhấn mạnh.

PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan kêu gọi sự chung tay của cộng đồng. Người dân cần lựa chọn sử dụng sản phẩm từ các cơ sở được cấp phép, tìm hiểu xem sản phẩm đó đã thực hiện tự công bố hay chưa.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc có nghi ngờ về chất lượng, bà mong người dân chủ động phản ánh đến cơ quan chức năng để góp phần quản lý thị trường an toàn hơn, nhất là trong dịp cao điểm như Tết Trung thu.