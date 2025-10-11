Bảo hiểm AAA khẳng định chất lượng và an toàn thông tin qua chứng nhận ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2022 11/10/2025 08:00

(PLO)- Trong bối cảnh ngành bảo hiểm đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, nhu cầu của thị trường ngày càng khắt khe, việc áp dụng đồng thời ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2022 giúp Bảo hiểm AAA nâng cao năng lực quản trị, đồng thời giảm thiểu rủi ro liên quan đến an toàn dữ liệu.

Ngày 9-10, tại Trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA, đại diện Tổ chức G-CERTI đã trao chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2022 - tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) và Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) cho Bảo hiểm AAA. Việc chinh phục hai tiêu chuẩn ISO quan trọng cùng một lúc đã khẳng định cam kết của Tổng Công ty trong việc không ngừng nâng cấp chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đồng thời đảm bảo an toàn thông tin cho khách hàng và đối tác theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ngày 9-10 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA chính thức được trao 2 chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2022.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được biết đến là tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu, tập trung vào việc thiết lập quy trình quản lý giúp doanh nghiệp xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo quy trình vận hành thống nhất, minh bạch và chuyên nghiệp. Đạt được chứng nhận ISO 9001:2015 đồng nghĩa với việc Bảo hiểm AAA đã đáp ứng được các tiêu chí khắt khe như: hệ thống quản lý được cải tiến liên tục và nâng cao hiệu quả quản lý; kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm/dịch vụ; phòng ngừa các rủi ro về chất lượng sản phẩm/dịch vụ; hoạch định được trách nhiệm, cơ cấu, năng lực của nhân sự…

Trong khi đó chứng nhận quốc tế ISO/IEC 27001:2022 hướng đến mục tiêu đảm bảo sự bảo mật liên tục, tính toàn vẹn và tính sẵn có của thông tin cũng như tuân thủ các quy định pháp luật. Tiêu chuẩn này bao gồm các quy trình quản lý rủi ro, các biện pháp kiểm soát bảo mật và các biện pháp thực hành tốt nhất nhằm bảo vệ toàn diện tài sản thông tin, từ con người, quy trình đến công nghệ.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Trần Doãn Đạt - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cho biết: Việc đạt chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2022 là một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Bảo hiểm AAA. Đây không chỉ là sự ghi nhận từ tổ chức quốc tế mà còn là cam kết rõ ràng của Bảo hiểm AAA trong việc mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm chất lượng cao, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu và thông tin. Tổng Công ty cam kết tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý theo chuẩn quốc tế để mỗi khách hàng đều có “Quyền được an tâm” khi lựa chọn đồng hành cùng Bảo hiểm AAA.

Ông Trần Doãn Đạt – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc phát biểu tại Lễ công bố và trao chứng nhận.

Theo đại diện G-CERTI Đông Dương, việc Bảo hiểm AAA chinh phục cùng lúc hai tiêu chuẩn quốc tế sẽ mang lại rất nhiều lợi ích trong các hoạt động quản trị và phát triển kinh doanh, giúp quản lý tốt các rủi ro tiềm ẩn, tối ưu chi phí. Ông đánh giá Bảo hiểm AAA là một trong những thương hiệu Bảo hiểm phi nhân thọ rất nỗ lực, cầu thị và chuyên nghiệp. Nhờ sự đầu tư nghiêm túc của Ban Lãnh đạo, quyết tâm của CBNV đã giúp Bảo hiểm AAA xây dựng được một nền tảng vững chắc, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe.

Ngay khi dự án được khởi động, Ban chỉ đạo ISO thuộc Tổng Công ty đã cùng đối tác tư vấn đã tập trung rà soát toàn bộ hoạt động quản trị và kinh doanh của Bảo hiểm AAA, tổ chức đào tạo kiến thức và nâng cao nhận thức về ISO cho toàn hệ thống cũng như đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ đánh giá viên nội bộ. Với tinh thần trách nhiệm cao độ và sự cộng tác không ngừng nghỉ, các Ban tại Trụ sở chính đã kiện toàn, chuẩn hóa, và bổ sung đầy đủ trên 90 quy trình hoạt động theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Mọi quy trình đều được chuyên gia tư vấn rà soát và hiệu đính một cách chặt chẽ trước khi ban hành.

Chứng chỉ ISO là cam kết rõ ràng của Bảo hiểm AAA trong việc mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm chất lượng cao.

Việc đón nhận chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2022 không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trên hành trình phát triển của Bảo hiểm AAA, mà còn là lời khẳng định cho sự quyết tâm bền bỉ trong việc xây dựng một doanh nghiệp hướng đến sự chuẩn mực quốc tế. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc để Bảo hiểm AAA tiếp tục tăng trưởng bền vững, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng và khẳng định vị thế một thương hiệu bảo hiểm uy tín, hiện đại tại Việt Nam.