Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp tuyên truyền với tỉnh Đồng Nai 24/09/2025 15:57

(PLO)- Việc phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần tích cực trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Đồng Nai...

Ngày 24-9, tại tỉnh Đồng Nai, Báo Pháp Luật TP.HCM và Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ ký phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá, góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2025.

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn, ông Mai Ngọc Phước - Tổng Biên Tập báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nông Hồng Thức - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh Đồng Nai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: VH.

Việc phối hợp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, góp phần tích cực trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2025.

Báo Pháp luật TP.HCM cũng tập trung, chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc, sai sự thật, thiếu khách quan nhằm củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết trong toàn Đảng bộ và Nhân dân Đồng Nai.

Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước (ngoài cùng bên phải) tại lễ ký kết. Ảnh: VH

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn đánh giá cao về các nội dung mà báo chí đã đăng tải, truyên truyền cho địa phương trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai mong muốn trong thời gian tới báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh...