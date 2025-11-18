Báo Sài Gòn Giải Phóng ra mắt trang chuyên đề 'Sức sống cơ sở' 18/11/2025 17:48

(PLO)- Trang chuyên đề “Sức sống cơ sở” của Báo Sài Gòn Giải Phóng ghi nhận mô hình, sáng kiến, vấn đề lớn hoặc các chuyển động nổi bật tại 168 phường, xã, đặc khu ở TP.HCM.

Chiều 18-11, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ ra mắt trang chuyên đề “Sức sống cơ sở”.

Tham dự có ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Trang chuyên đề “Sức sống cơ sở” được xây dựng với nhiều chuyên mục phong phú, bám sát thực tiễn đời sống như: Chuyển động xã phường; Đô thị - Môi trường; Kiến thức cộng đồng; Văn hóa phố phường; Mái ấm gia đình; Công dân số; Trong nhà ngoài phố; Tôi có thấy.

Hình thức thể hiện của trang chuyên đề là các bản tin nhanh, ghi nhận, phản ánh, phỏng vấn đến các phóng sự, chuyên đề. Đặc biệt, trang chuyên đề sẽ là nơi đăng tải các ảnh, clip, infographic và các bài viết longform đi sâu phân tích các mô hình, sáng kiến, vấn đề lớn hoặc các chuyển động nổi bật tại cơ sở.

Phát biểu chào mừng, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Văn cho biết trong giai đoạn chuyển đổi báo mong muốn giữ cách làm báo giản dị, bền bỉ, lấy cơ sở làm điểm tựa. “Sức sống cơ sở” vì vậy không phải là một chuyên mục mang tính hình thức, mà là nỗ lực của tòa soạn trong gắn kết đội ngũ sau sáp nhập, khơi dậy tinh thần hướng về cơ sở.

Ông Nguyễn Khắc Văn kỳ vọng 168 phường, xã, đặc khu của TP.HCM xem chuyên mục này là ngôi nhà chung của tiếng nói địa phương - nơi mọi mô hình mới, ý tưởng hay, sáng kiến phục vụ cộng đồng đều có thể được chia sẻ, nhân rộng và lan tỏa.

Báo Sài Gòn Giải Phóng ra mắt trang chuyên đề “Sức sống cơ sở”. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đồng thời, ông mong mỗi cán bộ cơ sở, mỗi đoàn thể, mỗi tổ dân phố trở thành một “cộng tác viên tự nhiên” - cùng viết nên câu chuyện của địa phương mình, để mỗi phường, xã không chỉ có sức sống trong quản lý, điều hành, mà còn có sức sống trong truyền thông và lan tỏa giá trị tốt đẹp.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức đánh giá cao Báo Sài Gòn Giải Phóng đã xây dựng và ra mắt trang chuyên đề “Sức sống cơ sở” và đặt cơ sở làm trung tâm của trang chuyên đề.

Theo ông, điều này phù hợp với chủ trương của Trung ương khi xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, ở đó cơ sở là nơi gần dân nhất, trực tiếp tục hiện các nhiệm vụ phục vụ người dân.

Ông cũng đề nghị Báo Sài Gòn Giải Phóng xây dựng trang chuyên đề thật sự là cầu nối 2 chiều, với “băng thông” rộng, truyền tải tối đa thông tin nhanh nhất, để qua đó hệ thống chính quyền TP biết rõ, biết nhanh, biết đúng, đủ, kịp thời những gì xảy ra từ cơ sở, từ đó phục vụ người dân tốt hơn.

“Tôi hy vọng trang chuyên đề Sức sống ở cơ sở sẽ góp phần hỗ trợ cán bộ cơ sở bớt gánh nặng, thêm niềm tin rằng mình không đơn độc; thêm niềm tin chúng ta đang rất nỗ lực và nỗ lực được ghi nhận” - ông nói.