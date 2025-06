Bão số 1 đang ở thời điểm mạnh nhất, từ Quảng Bình đến Huế tiếp tục mưa lớn 13/06/2025 08:39

Sáng 13-6, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết những giờ qua, cường độ bão số 1 đã mạnh lên cấp 10, giật cấp 13.

Lúc 7 giờ, tâm bão ở 18,2 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đổi hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15km/giờ. Khoảng sáng ngày mai, bão số 1 ở trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cường độ cấp 10, giật cấp 13.

Dự báo hướng đi của bão số 1. Ảnh: KTTVQG

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: 16,0 độ Vĩ Bắc; 106,5-111,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực phía Tây Bắc của Bắc Biển Đông, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, vùng biển khu vực vịnh Bắc Bộ.

Trong những giờ sau đó, bão số 1 có khả năng suy yếu dần và đi vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của bão số 1, hôm nay, khu vực từ Quảng Bình đến Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 250mm.

Khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, từ Đà Nẵng đến Quảng Nam và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 120mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng đô thị vùng trũng thấp.

Lúa của người dân ở Quảng Bình vừa gieo đã ngập sâu. Ảnh: CTV.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cập nhật đến 17 giờ 30 hôm qua, mưa lũ do ảnh hưởng bão số 1 đã làm ngập lụt 725 nhà ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam; Đà Nẵng cũng bị ngập lụt một số tuyến đường nội thành, đã rút và sạt lở hai điểm đường.

Về nông nghiệp, ngập 48.675ha lúa, hoa màu (Quảng Bình 7.474ha, Huế 17.069ha, Đà Nẵng 1.496ha, Quảng Trị 14.809ha; Quảng Nam 7.826ha), 33ha nuôi thủy sản (Đà Nẵng). Một số ngầm tràn tại Quảng Trị, Quảng Bình bị ngập. Huế bị sạt lở tại một số tuyến đường. Ngoài ra có 20 chuyến bay bị ảnh hưởng.