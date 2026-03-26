Bảo Tín Minh Châu mở cửa trở lại, 'không nhận tiền trước, trả vàng sau' 26/03/2026 17:55

(PLO)- Nhân viên Bảo Tín Minh Châu cho biết để phục vụ người mua, công ty chỉ bán tối đa 2 chỉ vàng, đặc biệt không bán vàng theo hình thức “nhận tiền trước, hẹn trả vàng sau”.

Mặc dù Bảo Tín Minh Châu đã có thông báo mở cửa lại từ 12 giờ trưa 26-3 nhưng trước đó cả giờ đồng hồ, rất nhiều khách hàng đã đợi ở cơ sở của Bảo Tín Minh Châu trên con “phố vàng” Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Tại cơ sở số 29 Trần Nhân Tông, Bảo Tín Minh Châu phục vụ khách hàng đến mua vàng, còn cơ sở số 15 Trần Nhân Tông phục vụ khách tới bán vàng.

Nhân viên Bảo Tín Minh Châu cho biết, để phục vụ người mua, công ty chỉ bán tối đa 2 chỉ vàng, đặc biệt không bán vàng theo hình thức “nhận tiền trước, hẹn trả vàng sau”. Ngoài ra, nhân viên này cho biết chỉ bán vàng nhẫn loại 1 chỉ và 2 chỉ.

Đến 16 giờ cùng ngày, đại diện Bảo Tín Minh Châu cho biết, các cửa hàng đã hết vàng nhẫn tròn trơn loại 1 chỉ và 2 chỉ, chỉ còn nhẫn 0,5 chỉ. Do đó, nếu khách hàng muốn mua nhẫn 1-2 chỉ sẽ được viết giấy hẹn lấy sau 15 ngày. Còn nếu khách hàng mua nhẫn loại 0,5 chỉ sẽ được lấy ngay với số lượng tối đa 2 nhẫn.

Người dân chờ mua vàng ngay sau khi Bảo Tín Minh Châu mở cửa trở lại. Mỗi người dân chỉ được mua tối đa 2 chỉ vàng. Ảnh: MINH TRÚC

Trước đó, một số doanh nghiệp kinh doanh chốt giá và phát phiếu hẹn lấy sau với những khách mua vàng trên mức tối đa, theo định mức hàng ngày của công ty.

Giá vàng phiên chiều 26-3 thấp hơn so với cuối phiên 25-3. Ảnh: MINH TRÚC

Theo nhân viên tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, hoạt động kinh doanh đã trở lại bình thường, việc trả vàng được thực hiện đúng theo ngày ghi trên giấy hẹn, bao gồm cả các đơn hàng đến hạn trong ngày hoặc trước đó. Các điểm giao dịch cũng được bố trí tách biệt khu vực, trong đó một bên thực hiện bán và trả vàng cho khách, bên còn lại phục vụ nhu cầu mua vàng.