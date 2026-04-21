Bảo vệ trường học xâm hại hai bé gái, lãnh 23 năm tù 21/04/2026 21:38

(PLO)- Quá trình làm bảo vệ tại một trường tiểu học, bị cáo TCT đã có hành vi xâm hại tình dục hai bé gái học tại đây.

Ngày 21-4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo TCT (68 tuổi, bảo vệ) 23 năm tù về hai tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, bị cáo T là nhân viên bảo vệ tại một trường tiểu học ở quận 5 (cũ) và có mối quan hệ quen biết với bà TNM - mẹ của cháu NXĐ (sinh ngày 27-5-2013) và cháu NXT (sinh ngày 15-2-2016) đang học tại đây.

Bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: CT

Lợi dụng mối quan hệ quen biết và việc bà M tin tưởng gửi con, bị cáo đã nhiều lần có hành vi xâm hại tình dục đối với hai cháu.

Đến ngày 7-8-2024, ông NVT (cha ruột của hai cháu) thấy cháu Đ có biểu hiện lạ nên hỏi thăm. Cháu Đ kể lại sự việc nên gia đình đã đến cơ quan công an trình báo.

Qua điều tra, bị cáo ban đầu khai nhận đã nhiều lần có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu Đ từ năm 2022 (khoảng 15-20 lần) khi cháu Đ chưa đủ 10 tuổi nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân.

Bị cáo còn khai nhận, đã thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu T 2-3 lần tại trường học.

Quá trình điều tra, bị cáo này thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi hiếp dâm và dâm ô đối với cháu Đ và cháu T. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai ban đầu và bản tự khai của T.C.T, lời khai của các bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, kết quả thực nghiệm điều tra cùng các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập có trong hồ sơ đủ cơ sở xác định T.C.T đã thực hiện hành vi phạm tội như trên.