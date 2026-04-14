Bảo vệ một trường tiểu học bị cáo buộc nhiều lần xâm hại 2 bé gái 14/04/2026 14:59

(PLO)- Theo cáo buộc, quá trình làm bảo vệ tại một trường tiểu học, bị cáo Trần Chánh Thành đã có hành vi xâm hại tình dục hai bé gái học tại đây.

Ngày 14-4, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Chánh Thành (68 tuổi, ngụ TP.HCM; bảo vệ) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Tại phiên xét xử, bị cáo Trần Chánh Thành không thừa nhận hành vi phạm tội.

Phía đại diện bị hại đã đề nghị HĐXX xét xử đúng người, đúng tội và yêu cầu bị cáo Thành bồi thường 400 triệu đồng.

Sau khi hội ý, HĐXX đã tạm ngừng phiên tòa và dự kiến xét xử lại vào chiều 21-4.

Bị cáo Trần Chánh Thành tại phiên xét xử. Ảnh: CT

Theo cáo trạng, bị cáo Trần Chánh Thành là nhân viên bảo vệ tại một trường tiểu học ở phường 2, quận 5 (cũ) và có mối quan hệ quen biết với bà TNM - mẹ của cháu NXĐ (sinh ngày 27-5-2013) và cháu NXT (sinh ngày 15-2-2016) đang học tại đây.

Lợi dụng mối quan hệ quen biết và việc bà M tin tưởng gửi con, Thành đã nhiều lần có hành vi xâm hại tình dục đối với hai cháu.

Khoảng 19 giờ của một ngày giữa tháng 7-2024, bà M gửi cháu Đ tại trường cho Thành trông coi để chở cháu T đi mua đồ ăn. Bị cáo Thành đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác đối với cháu Đ.

Đến ngày 7-8-2024, ông NVT (cha ruột của hai cháu) thấy cháu Đ có biểu hiện lạ nên hỏi thăm. Cháu Đ kể lại sự việc nên gia đình đã đến cơ quan công an trình báo.

Qua điều tra, bị cáo Trần Chánh Thành ban đầu khai nhận đã nhiều lần có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu Đ từ năm 2022 (khoảng 15-20 lần) khi cháu Đ chưa đủ 10 tuổi nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân.

Bị cáo Thành còn khai nhận, đã thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu T 2-3 lần tại trường học.

Qua điều tra, xác minh, ngày 14-8-2024 Cơ quan CSĐT công an quận 5 (cũ) đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Chánh Thành. Tại CQĐT, bị cáo Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, bị cáo Thành thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi hiếp dâm và dâm ô đối với cháu Đ và cháu T.

Tuy nhiên, theo VKS, căn cứ vào lời khai ban đầu và bản tự khai của Thành, lời khai của các bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, kết quả thực nghiệm điều tra cùng các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập có trong hồ sơ đủ cơ sở xác định bị cáo Thành đã thực hiện hành vi phạm tội như trên.