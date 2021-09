Theo thống kê mới nhất của DKRA Việt Nam (VN), đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản (BĐS), trong tháng 8 dù giãn cách xã hội nghiêm ngặt vẫn có hàng ngàn căn hộ tại TP.HCM vừa mở bán đã có người mua. Sức hấp thụ của thị trường rất đáng khích lệ.

DKRA VN cũng dự báo sẽ có áp lực tăng giá do dự án bị kéo dài và chi phí vật liệu xây dựng, vận tải, giá tiêu dùng tăng khiến các chi phí đầu vào tăng. Tuy nhiên, để giảm bớt áp lực này, chủ đầu tư sẽ có những chương trình, chính sách bán hàng hấp dẫn như chiết khấu, tiến độ thanh toán.

Lượng tiêu thụ đạt khoảng 88% nguồn cung

Báo cáo tháng 8 của DKRA VN cho thấy thị trường căn hộ TP.HCM trong tháng ghi nhận hai dự án mở bán (một dự án mới và một dự án ở giai đoạn tiếp theo). Tổng nguồn cung khoảng 1.452 căn hộ, gấp 3,4 lần so với tháng trước, bằng 70% so với cùng kỳ năm trước.

“Lượng tiêu thụ đạt khoảng 88% nguồn cung mở bán mới với khoảng 1.282 căn giao dịch thành công, gấp 4,9 lần so với tháng trước, bằng 88% lượng tiêu thụ cùng kỳ năm trước” - báo cáo nêu.

Phân khúc căn hộ hạng A vẫn dẫn dắt nguồn cung mới trong tháng. Uy tín thương hiệu của chủ đầu tư, kinh nghiệm tổ chức mở bán trực tuyến cũng như ứng dụng tốt nền tảng công nghệ được cho là những yếu tố chính đóng góp cho thành công của việc mở bán dự án, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh như hiện nay.

“Tỉ lệ hấp thụ dự án mới đạt 79%-100% nhưng thời gian truyền thông, nhận booking (đặt hàng) ở một số dự án kéo dài” - DKRA VN nhận định.

Tính chung phân khúc căn hộ tại TP.HCM và bốn tỉnh giáp ranh (Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu) ghi nhận bốn dự án mở bán (một dự án mới và ba giai đoạn tiếp theo), cung cấp ra thị trường khoảng 1.928 căn, gấp hai lần so với tháng trước, bằng 56% so với cùng kỳ năm trước.

Tỉ lệ tiêu thụ chung toàn thị trường (TP.HCM và bốn tỉnh giáp ranh) đạt xấp xỉ 80% (khoảng 1.548 căn), gấp 2,4 lần lượng tiêu thụ tháng 7 và bằng 55% lượng tiêu thụ cùng kỳ năm trước.

Thị trường còn nhiều khó khăn

“Về nguồn cung mới, chỉ có những dự án đã chuẩn bị trước để ra hàng trong thời gian này (thường là giai đoạn sau của dự án đã mở bán trước đó hoặc các dự án dự định ra hàng từ cuối quý II nhưng ngưng lại) nên nguồn cung có thể sẽ không nhiều” - ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc nghiên cứu và phát triển (R&D) DKRA VN, nhận định.

Theo ông Hoàng, do ảnh hưởng về kinh tế và thu nhập, việc vay mua BĐS sẽ không dễ dàng vì Chính phủ sẽ ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh nên sức mua thời gian tới chắc chắn sẽ giảm sút nhiều so với quý I và quý II. Mặc dù vậy, những người có điều kiện tài chính hoặc người có thặng dư từ các khoản đầu tư khác trong giai đoạn dịch (như chứng khoán, xuất khẩu…) vẫn có nhu cầu mua BĐS dù để ở hay để đầu tư.



Lượng tiêu thụ căn hộ mới ở TP.HCM vẫn rất đáng khích lệ trong tháng 8.

Ảnh minh họa: PHAN CƯỜNG

“Điển hình như trong tháng 7, tháng 8, dù giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhưng với hình thức mở bán online, một số dự án căn hộ hạng B và hạng A vẫn có sức tiêu thụ, tuy thấp nhưng đáng khích lệ” - ông Hoàng phân tích.

Cụ thể như nguồn cung căn hộ tại TP.HCM và vùng phụ cận ghi nhận trong tháng 7 có nguồn cung mới với hơn 1.000 căn hộ được đưa ra có tỉ lệ tiêu thụ khoảng 65%. Trong tháng 8 có nguồn cung mới với gần 2.000 căn hộ được đưa ra, tỉ lệ tiêu thụ trên dưới 80%.

Ngoài ra, ông Hoàng cũng cho rằng nếu quận 7, huyện Củ Chi hay bất kỳ khu vực nào được nới lỏng giãn cách trước, ngoài yếu tố gần các công trình hạ tầng lớn, dự án nào đáp ứng được các tiêu chí như pháp lý đầy đủ, tiến độ thi công tốt, năng lực và uy tín của chủ đầu tư, chất lượng sản phẩm… thì vẫn có sức tiêu thụ tốt.

Đặc biệt, chính sách bán hàng hấp dẫn, giá cả phù hợp, tiến độ thanh toán linh hoạt, hỗ trợ khách mua tốt… cũng là những yếu tố tiên quyết khi người mua chọn BĐS trong thời gian này.

“Có thể nói dịch COVID-19 đã xuất hiện phần lớn thời gian trong năm 2021, 6/8 tháng dịch xuất hiện và hạn chế tụ tập đông người đã khiến các chủ đầu tư phải dời sự kiện mở bán liên tục, các dự định giới thiệu sản phẩm mới đều phải dừng lại…” - ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc batdongsan.com.vn khu vực phía Nam, cho biết trên chuyên trang BĐS này.

Ông Tuấn cũng nhận định: Về cơ bản, nếu tất cả người dân được tiêm đủ hai mũi vaccine, Chính phủ cho phép mở cửa trở lại thì ít nhất cho đến hết năm 2021, việc tổ chức một sự kiện offline bán hàng vẫn rất khó khăn vì chính những người mua sẽ hạn chế đi tới các sự kiện đông người.

“Phương án khả dĩ nhất là các chủ đầu tư thay vì tập trung cho các sự kiện mở bán offline hoành tráng thì có thể cân nhắc các sự kiện mở bán có cả hình thức offline dành cho các khách hàng muốn đến sự kiện và online dành cho các khách hàng không muốn tụ tập đông người” - ông Tuấn tư vấn.

Đất nền kém sôi động Theo ghi nhận từ bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) của DKRA VN, trong tháng 8, thị trường đất nền tại TP.HCM và các tỉnh giáp ranh ghi nhận có một dự án mở bán mới, cung cấp ra thị trường 23 sản phẩm, tỉ lệ tiêu thụ đạt 26% (khoảng sáu sản phẩm). Nhận định về thị trường đất nền, DKRA VN cho rằng thị trường thứ cấp kém sôi động, thanh khoản ở mức rất thấp do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thị trường đã xuất hiện việc một số nhà đầu tư giảm giá, cắt lỗ, giảm một phần lợi nhuận để tạo thanh khoản do chịu áp lực từ lãi vay. Nếu tình hình dịch bệnh kéo dài và các tỉnh, thành tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16, rất có thể thị trường sẽ xuất hiện việc bán tháo, giảm giá BĐS trên diện rộng.