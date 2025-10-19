Bất ngờ với lý do hàng trăm ô tô bị phạt nguội tại trung tâm Đà Lạt 19/10/2025 13:09

(PLO)- TP Đà Lạt hiện là một trong những khu vực có mạng lưới camera giao thông hiện đại nhất khu vực Tây Nguyên; hàng trăm “mắt thần” được lắp đặt tại các nút giao trọng điểm tại các phường trung tâm.

Những tháng gần đây, nhiều tài xế ô tô phản ánh việc liên tục nhận thông báo phạt nguội khi lưu thông tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Nút giao ngã 6 Kim Cúc, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Có nhiều trường hợp một xe “dính” 4 tới 5 lỗi chỉ trong vòng một tháng, khiến không ít người cho rằng các đơn vị chức năng đang “quá gắt” trong xử lý vi phạm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây là hệ quả từ việc tăng cường giám sát xử phạt bằng công nghệ cùng đặc thù rất riêng của giao thông phố núi Đà Lạt.

Xe biển ngoài tỉnh chiếm phần lớn vi phạm

Thống kê từ Phòng Cảnh sát giao thông, 1 tháng qua (từ 16-8 tới 20-9) có 482 trường hợp ô tô bị phạt nguội. Trước đó một tháng (từ 11-7 tới 15-8), cơ quan chức năng xử phạt 712 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; rẽ trái, rẽ phải tại nơi có biển cấm; đi ngược chiều. Đây là tỉ lệ xử phạt nguội cao nhất từ trước tới nay trên địa bàn TP Đà Lạt.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng điều tiết giao thông tại TP Đà Lạt. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Theo phản ánh từ nhiều tài xế xe ô tô, khu vực bị phạt nguội nhiều nhất là tại nút giao Kim Cúc, đoạn giao Nguyễn Văn Cừ - Bà Triệu, Hoàng Văn Thụ - Trần Phú và Nguyễn Văn Cừ - 3 Tháng 2.

Nút giao Kim Cúc là nơi “nóng” nhất về phạt nguội. Đây là giao lộ lớn nhất trung tâm TP Đà Lạt với sáu hướng đường: Ba Tháng Tư, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Hồ Tùng Mậu, Khởi Nghĩa Bắc Sơn và Bà Huyện Thanh Quan. Gần như mọi phương tiện từ đèo Prenn hoặc đường Ba Tháng Tư đi vào trung tâm đều phải qua đây.

Nút giao Kim Cúc, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Clip: CHÍNH THÀNH

Ghi nhận thực tế tại nút giao Kim Cúc vào cuối tuần vừa qua, các phương tiện lưu thông khá đông đúc vào giờ cao điểm. Hầu hết các phương tiện chấp hành tốt các biển báo, biển chỉ dẫn nhưng tại hướng đường từ Khởi Nghĩa Bắc Sơn, nhiều tài xế không chú ý biển cấm rẽ trái, vẫn chạy thẳng qua hướng đường Trần Phú. Một số trường hợp không chấp hành đèn tín hiệu, thường chạy đè lên vạch xương cá,..

Các xe từ đường Hoàng Văn Thụ muốn đi vào đường Trần Phú tuyệt đối không đi thẳng vào đường một chiều, phải rẽ phải, di chuyển ôm theo bờ hồ Hoàng Văn Thụ sau đó nhập làn Trần Phú. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Đối với nút giao Hoàng Văn Thụ - Trần Phú, do khu vực này có đường một chiều nên có biển báo cấm đi ngược chiều, biển cấm đi thẳng và cấm rẽ trái (từ hướng đường Hoàng Văn Thụ đi Trần Phú) nhưng việc quan sát và chấp hành của một số tài xế còn hạn chế, nhất là đối với các xe ngoại tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Huy, một du khách tới Đà Lạt đã nhiều lần, nói mỗi khi lái xe lên phố núi cùng gia đình qua vòng xoay ngã 6 Kim Cúc, ông chưa thể định hình rõ ràng các biển báo chỉ dẫn nên như một thói quen quán tính, ông chạy bám theo các xe taxi hay xe có biển kiểm soát Lâm Đồng (biển đầu đầu số 49) cho an toàn.

Nhiều phương tiện ô tô lưu thông vi phạm tại nút giao thông Kim Cúc do không quan sát kỹ các biển báo, đèn tín hiệu giao thông. Ảnh: CHÍNH THÀNH

“Tuy khá cẩn thận nhưng hai tháng trước lên Đà Lạt chơi, khi đi qua bùng binh Kim Cúc từ hướng đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn ra, mình vẫn chạy thẳng hướng đường Trần Phú nên bị phạt nguội” - ông Huy chia sẻ.

Đà Lạt áp dụng mạnh công nghệ AI trong giám sát

TP Đà Lạt hiện là một trong những khu vực có mạng lưới camera giao thông hiện đại nhất khu vực Tây Nguyên. Hàng trăm “mắt thần” được lắp đặt tại các nút giao trọng điểm tại các phường trung tâm. Tất cả hình ảnh được truyền trực tiếp về Trung tâm giám sát điều hành giao thông Đà Lạt. Dữ liệu hình ảnh được AI phân tích tự động, phát hiện hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn, đi ngược chiều hay dừng xe sai quy định.

Công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) không phụ thuộc vào con người, CSGT chỉ thực hiện đánh giá lại độ chính xác của máy, rồi gửi thông báo cho người vi phạm. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, hệ thống AI (trí tuệ nhân tạo) hoạt động liên tục 24/7, gần như không phụ thuộc vào yếu tố con người trong khâu phát hiện vi phạm. Mỗi hình ảnh vi phạm đều được xác thực, trích xuất và gửi về hệ thống xử phạt nguội theo tinh thần “không vùng cấm, không ngoại lệ”. CSGT chỉ thực hiện đánh giá lại độ chính xác của máy, rồI gửi thông báo cho chủ phương tiện theo quy định.

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, chỉ trong 9 tháng năm 2025, TP Đà Lạt đón hơn 15,2 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 17% so với cùng kỳ. Trong đó, chủ yếu lượng khách tập trung tham quan tại khu vực Đà Lạt và Phan Thiết.

Biển cấm rẽ trái gần nút giao thông Nguyễn Văn Cừ - Bà Triệu. Tuy nhiên, khi xe ô tô, đặc biệt là xe khách đậu lề bên phải biển báo vô tình bị khuất, nhiều tài xế vi phạm khi quẹo trái vào cầu Bá Hộ Chúc. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Cùng với đó, việc vận hành chính quyền đô thị 2 cấp từ ngày 1-7-2025 khiến lượng phương tiện ra vào trung tâm tăng đáng kể. Do đó, việc tăng cường xử lý phạt nguội là biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông và giữ hình ảnh thành phố du lịch văn minh.

Phương tiện lưu thông hướng đường Trần Hưng Đạo ra nút giao Kim Cúc. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Tài xế cần lưu ý 4 nút giao thông tại Đà Lạt, tránh bị phạt nguội

Thời gian qua, tình trạng tài xế ô tô bị phạt nguội tại Đà Lạt vẫn ở mức cao dù lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền. Để hạn chế vi phạm, Phòng CSGT (Công an tỉnh Lâm Đồng) khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần đặc biệt chú ý khi di chuyển qua bốn nút giao trọng điểm ở khu vực trung tâm thành phố.

Tài xế ô tô cần lưu ý các biển báo hiệu tại các giao lộ chính trên địa bàn các phường trung tâm Đà Lạt. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Tại nút giao Kim Cúc, khi đi từ cây xăng Liên Tỉnh theo đường 3 Tháng 4 đến giao Kim Cúc - Trần Hưng Đạo, tài xế chỉ được rẽ phải vào đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn hoặc đi thẳng vào Trần Hưng Đạo. Từ hướng Khởi Nghĩa Bắc Sơn, phương tiện bắt buộc phải rẽ phải, không được đi thẳng qua Trần Phú hay đè vạch xương cá. Trường hợp từ Trần Hưng Đạo muốn rẽ phải vào Hồ Tùng Mậu phải đi ở làn trong cùng; nếu ở làn khác phải chờ đèn xanh.

Tại nút Bà Triệu - Nguyễn Văn Cừ, xe đi từ cầu Bá Hộ Chúc không được rẽ trái sang Nguyễn Văn Cừ mà phải rẽ phải về hướng đài phun nước. Chiều ngược lại, phương tiện từ Nguyễn Văn Cừ đến nút giao này cũng không được rẽ trái mà tiếp tục đi thẳng về ngã ba Việt Anh.

Nút giao Bà Triệu - Nguyễn Văn Cừ. Clip: CHÍNH THÀNH

Biển báo cấm quẹo trái trên cầu Bá Hộ Chúc tại nút giao Bà Triệu - Nguyễn Văn Cừ khá rõ nhưng nhiều phương tiện vẫn vi phạm thời gian qua. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Tại nút Nguyễn Văn Cừ - 3 Tháng 2, không có biển cho phép rẽ phải khi đèn đỏ. Xe đi từ Nguyễn Văn Cừ muốn rẽ phải vào 3 Tháng 2 phải chờ đèn xanh mới được di chuyển.

Nút giao Nguyễn Văn Cừ - 3 Tháng 2 các phương tiện không được rẽ phải khi đèn tín hiệu đỏ. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Tại nút Hoàng Văn Thụ - Trần Phú, xe từ hướng cây xăng Nam Thiên chỉ được rẽ phải vào đường Trần Lê, tuyệt đối không đi thẳng hoặc rẽ trái. Đường Trần Phú đối diện là đường một chiều, có biển “Cấm đi ngược chiều” ngay đầu đoạn, tài xế cần tuân thủ nghiêm. Xe từ Trần Phú đến giao lộ được rẽ trái hoặc rẽ phải khi đèn đỏ, nhưng muốn đi thẳng sang Hoàng Văn Thụ phải chờ tín hiệu đèn xanh.

Nút giao Hoàng Văn Thụ - Trần Phú. Clip: CHÍNH THÀNH

Biển báo cấm đi thẳng và rẽ trái tại nút giao Hoàng Văn Thụ - Trần Phú. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Lực lượng chức năng khuyến nghị các tài xế, nhất là du khách ngoại tỉnh, cần quan sát kỹ biển báo, vạch kẻ đường và đèn tín hiệu khi lưu thông trong nội đô Đà Lạt để tránh bị ghi hình phạt nguội, góp phần xây dựng thành phố du lịch văn minh, an toàn.