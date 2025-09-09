Bé trai 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng do bị mèo cắn 09/09/2025 11:02

(PLO)- Bé trai nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, bàn chân sưng nề, có phần thâm đen, hoại tử sau khi bị mèo cắn và được người nhà đắp thuốc nam.

Ngày 9-9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nặng do bị mèo cắn.

Khai thác tiền sử được biết, 3 ngày trước khi nhập viện, trong lúc chơi đùa ở nhà, cháu GVĐ (4 tuổi, ngụ Tuyên Quang) vô tình bị mèo nhà cắn vào mu bàn chân trái gây chảy máu với 4 vết thương.

Thay vì đưa trẻ đến cơ sở y tế, bà nội đã dùng thuốc nam không rõ tác dụng đắp lên vết thương cầm máu và không thực hiện bất kỳ biện pháp sát khuẩn nào.

2 ngày sau, cháu Đ sốt cao, mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, đau nhiều, xuất hiện vùng thâm đen hoại tử. Gia đình đưa cháu nhập viện gần nhà điều trị, sau đó bệnh nhi được chuyển tuyến gấp.

Bé trai 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận, hoại tử do bị mèo cắn. Ảnh: BVCC

Tại khoa Nhi - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân Đ trong tình trạng suy hô hấp, bàn - mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, có những phần thâm đen, hoại tử, có nhiều dị vật lá cây thuốc nam đắp trên vết thương, vùng sưng đã lan lên cẳng chân trái.

Bệnh nhi được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết nặng, suy gan, suy thận, rối loạn đông máu nặng và viêm mô bào nặng vùng mu bàn và cẳng chân trái, kèm nổi nhiều bọng nước kích thước khoảng 5x5cm.

Bệnh nhi được chỉ định dùng kháng sinh liều cao bao phủ các căn nguyên gây nhiễm khuẩn, tiêm phòng uốn ván, tiêm huyết thanh dại. Sau khi kiểm soát nhiễm trùng, trẻ hết sốt và ổn định tình trạng rối loạn đông máu.

Hiện, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhi đang dần được cải thiện. Trẻ sẽ được chuyển đến khoa Chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống để tiến hành cắt lọc, làm sạch các vết thương hoại tử.

Theo TS Đặng Thị Thúy, Trưởng khoa Nhi, việc tự ý đắp lá cây để đắp lên vết thương hở rất nguy hiểm, gây nhiễm trùng vết thương, có nhiều nguy cơ gây biến chứng nghiêm trọng. Các trường hợp biến chứng nhẹ có thể chỉ bị sưng tấy tại chỗ, hoại tử phần mềm hoặc vết thương phỏng nhẹ, có thể xử lý để bảo toàn các vùng bị tổn thương cho người bệnh.

Tuy nhiên, với những người bị biến chứng nặng, vùng tổn thương lớn, nhiễm trùng lan rộng có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng như trường hợp bệnh nhân trên, thậm chí có thể gây tử vong do nhiễm trùng, nhiễm độc nặng toàn thân.

"Người dân không tự ý sử dụng lá cây hoặc thuốc nam để đắp lên vết thương hở, vì điều này có thể làm nặng hơn tình trạng bệnh như gây áp xe tại chỗ hoặc trở thành đường vào của nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng, có thể dẫn đến tử vong.

Khi có vết thương hở, người dân cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử lý đúng cách, giúp hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm", bác sĩ Thuý khuyến cáo.