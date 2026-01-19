Bị hại rút kháng cáo, nhóm thanh niên được hưởng án treo để tiếp tục đến trường

Ngày 19-1, TAND TP Huế xử phúc thẩm vụ án cố ý gây thương tích đối với 10 bị cáo có độ tuổi từ 17 đến 20, cùng ngụ TP Huế.
Trước đó, xử sơ thẩm ngày 29-9-2025, TAND khu vực 1- TP Huế phạt Nguyễn Khoa Phú 15 tháng tù. Trần Nguyễn Tiến Quang, Lê Viết Quốc Minh, Trần Đình Minh Tú, Nguyễn Đăng Bảo Hưng mỗi bị cáo bị phạt 10 tháng tù.
Năm bị cáo bị tòa phạt từ chín tháng đến một năm sáu tháng tù cho hưởng án treo gồm Phan Đình Quốc Anh, Trần Ngọc Anh Khoa, Nguyễn Đăng Khoa, Lê Ngọc Nhật, Huỳnh Thanh Sơn. Ngoài ra các bị cáo còn liên đới bồi thường cho bị hại gần 100 triệu đồng.
Sau đó, 5 bị cáo gồm Nguyễn Khoa Phú, Trần Nguyễn Tiến Quang, Lê Viết Quốc Minh, Trần Đình Minh Tú, Nguyễn Đăng Bảo Hưng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo.
Ngược lại, phía bị hại cũng có đơn kháng cáo đề nghị tòa tăng hình phạt đối với các bị cáo.
Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại rút đơn kháng cáo yêu cầu tăng nặng hình phạt. Hiệu trưởng các trường nơi các bị cáo đang theo học cũng gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tạo điều kiện cho các bị cáo được tiếp tục con đường học vấn.
Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa đề nghị tòa phúc thẩm áp dụng Luật Tư pháp người chưa thành niên, xem xét tính nhân văn để các bị cáo được hưởng án treo, sớm tái hòa nhập cộng đồng và tiếp tục đi học.
Tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo. Tòa tuyên phạt Nguyễn Khoa Phú 15 tháng tù cho hưởng án treo. Các bị cáo Trần Nguyễn Tiến Quang, Lê Viết Quốc Minh, Trần Đình Minh Tú, Nguyễn Đăng Bảo Hưng mỗi bị cáo bị phạt 10 tháng tù cho hưởng án treo.
Đối với nhóm các bị cáo còn lại gồm Phan Đình Quốc Anh, Trần Ngọc Anh Khoa, Nguyễn Đăng Khoa, Lê Ngọc Nhật, Huỳnh Thanh Sơn, tòa giữ nguyên mức hình phạt như bản án sơ thẩm là cho hưởng án treo. Ngoài ra, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho bị hại gần 100 triệu đồng.
Truy đuổi khiến thanh niên té xuống từ tầng 4
Bản án xác định: khoảng 22 giờ 30 ngày 10-1-2025, nhóm của Phú gồm 10 người đến vui chơi tại phố đi bộ Hai Bà Trưng, TP Huế.
Phú nhìn thấy Nguyễn Châu Phước Toàn (18 tuổi) đang làm nhân viên tại quán chè. Xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, Phú rủ cả nhóm chờ Toàn tan ca để đánh trả thù.
Khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, khi Toàn gọi xe Grab ra về, nhóm của Phú lập tức đuổi theo. Đến khu vực chung cư Xuân Diệu, Toàn hoảng sợ bỏ chạy lên các tầng trên của chung cư.
Nhóm Phú, Tú, Quang, Minh và Hưng lao vào truy đuổi gay gắt khiến Toàn chạy lên đến tầng 4 thì hết đường. Trong lúc hoảng loạn tìm lối thoát thân, Toàn trèo qua cửa sổ thông gió và bị trượt chân, rơi xuống đất từ độ cao hơn 10 m.
Phát hiện sự việc, nhân viên bảo vệ chung cư nhanh chóng báo Công an phường Thuận Hóa, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Kết quả giám định pháp y Toàn bị thương tích gần 30%.
Cơ quan tố tụng nhận định dù nhóm của Phú không mang theo hung khí, nhưng hành vi truy đuổi quyết liệt với số lượng đông người đã gây áp lực tâm lý cực lớn, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc nạn nhân bị ngã, thương tích nặng.