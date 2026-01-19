Bị hại rút kháng cáo, nhóm thanh niên được hưởng án treo để tiếp tục đến trường 19/01/2026 16:29

(PLO)- Bị hại rút kháng cáo tăng nặng, đại diện các trường có đơn xin giảm nhẹ, tòa cho các bị cáo được hưởng án treo để tiếp tục đến trường.

Ngày 19-1, TAND TP Huế xử phúc thẩm vụ án cố ý gây thương tích đối với 10 bị cáo có độ tuổi từ 17 đến 20, cùng ngụ TP Huế.

Trước đó, xử sơ thẩm ngày 29-9-2025, TAND khu vực 1- TP Huế phạt Nguyễn Khoa Phú 15 tháng tù. Trần Nguyễn Tiến Quang, Lê Viết Quốc Minh, Trần Đình Minh Tú, Nguyễn Đăng Bảo Hưng mỗi bị cáo bị phạt 10 tháng tù.

Năm bị cáo bị tòa phạt từ chín tháng đến một năm sáu tháng tù cho hưởng án treo gồm Phan Đình Quốc Anh, Trần Ngọc Anh Khoa, Nguyễn Đăng Khoa, Lê Ngọc Nhật, Huỳnh Thanh Sơn. Ngoài ra các bị cáo còn liên đới bồi thường cho bị hại gần 100 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Sau đó, 5 bị cáo gồm Nguyễn Khoa Phú, Trần Nguyễn Tiến Quang, Lê Viết Quốc Minh, Trần Đình Minh Tú, Nguyễn Đăng Bảo Hưng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo.

Ngược lại, phía bị hại cũng có đơn kháng cáo đề nghị tòa tăng hình phạt đối với các bị cáo.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại rút đơn kháng cáo yêu cầu tăng nặng hình phạt. Hiệu trưởng các trường nơi các bị cáo đang theo học cũng gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tạo điều kiện cho các bị cáo được tiếp tục con đường học vấn.

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa đề nghị tòa phúc thẩm áp dụng Luật Tư pháp người chưa thành niên, xem xét tính nhân văn để các bị cáo được hưởng án treo, sớm tái hòa nhập cộng đồng và tiếp tục đi học.

Tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo. Tòa tuyên phạt Nguyễn Khoa Phú 15 tháng tù cho hưởng án treo. Các bị cáo Trần Nguyễn Tiến Quang, Lê Viết Quốc Minh, Trần Đình Minh Tú, Nguyễn Đăng Bảo Hưng mỗi bị cáo bị phạt 10 tháng tù cho hưởng án treo.

Đối với nhóm các bị cáo còn lại gồm Phan Đình Quốc Anh, Trần Ngọc Anh Khoa, Nguyễn Đăng Khoa, Lê Ngọc Nhật, Huỳnh Thanh Sơn, tòa giữ nguyên mức hình phạt như bản án sơ thẩm là cho hưởng án treo. Ngoài ra, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho bị hại gần 100 triệu đồng.