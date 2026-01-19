Đương sự vắng mặt tại tòa, thời hạn kháng cáo tính thế nào? 19/01/2026 14:26

(PLO)- Đối với đương sự không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Bạn đọc Lưu Quang Minh (tỉnh Đồng Nai) trình bày: Ông là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong một vụ án dân sự.

Tuy nhiên, mới đây, khi tòa xử sơ thẩm thì ông bận việc nên không tham dự. Khi nhận được bản án ông mới làm đơn kháng cáo thì tòa từ chối vì đã hết thời hạn kháng cáo. Ông thắc mắc: Thời hạn kháng cáo bản án sơ thẩm là bao lâu? Riêng đối với người không tham dự phiên tòa thì thời hạn kháng cáo ra sao?

Luật sư Phùng Thị Luyến (Đoàn Luật sư TP.HCM) trả lời:

Thời hạn kháng cáo đối với vụ án dân sự được quy định tại Điều 273 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2025) như sau:

Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Đối với đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện (đương sự) không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Đối với trường hợp đương sự đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi Tòa tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày tuyên án.

Trường hợp đơn kháng cáo được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo được xác định căn cứ vào ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu ở phong bì. Trường hợp người kháng cáo đang bị tạm giam thì ngày kháng cáo là ngày đơn kháng cáo được giám thị trại giam xác nhận.

﻿Ảnh minh họa: NGUYỄN CHÍNH

Ngoài ra, BLTTDS có quy định về kháng cáo quá hạn tại Điều 275 như sau:

Kháng cáo quá thời hạn quy định tại Điều 273 nêu trên là kháng cáo quá hạn. Sau khi nhận được đơn kháng cáo quá hạn, Tòa án cấp sơ thẩm phải gửi đơn kháng cáo, bản tường trình của người kháng cáo về lý do kháng cáo quá hạn và tài liệu, chứng cứ (nếu có) cho Tòa án cấp phúc thẩm.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc kháng cáo quá hạn, ý kiến của người kháng cáo quá hạn, đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Hội đồng xét kháng cáo quá hạn quyết định theo đa số về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn và phải ghi rõ lý do của việc chấp nhận hoặc không chấp nhận trong quyết định.