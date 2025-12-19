Bị cáo Phạm Thái Hà rút kháng cáo xin giảm nhẹ, VKS vẫn đề nghị giảm án 19/12/2025 10:59

(PLO)- Dù cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà đã rút kháng cáo, VKS vẫn đề nghị giảm án cho ông do hậu quả vụ án đã được khắc phục triệt để.

Sáng 19-12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An.

Đại diện VKS đề nghị mức án đối với các bị cáo. Theo đó, VKS đề nghị giảm từ 2 năm 6 tháng - 3 năm tù cho bị cáo Nguyễn Duy Hưng - cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An (án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo này 10 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng).

Có 3 bị cáo được VKS đề nghị chuyển từ án tù giam thành án tù treo; những bị cáo còn lại, được đề nghị giảm từ 6 tháng tù đến 2 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX giảm 6-9 tháng tù cho những bị cáo không có kháng cáo hoặc có kháng cáo nhưng đã rút kháng cáo. Trong số này có cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà; Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ); Đàm Văn Cường, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang (cũ); Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang (cũ)...

Ông Phạm Thái Hà bị tòa sơ thẩm tuyên 5 năm 6 tháng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ông Lê Ô Pích bị cấp sơ thẩm tuyên 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

VKS không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của 3 bị cáo tại Ban Quản lý Dự án Hà Nội gồm Nguyễn Chí Cường (cựu Giám đốc); Lê Văn Măng (cựu cán bộ) và Trịnh Văn Thanh (cựu Phó phòng). Tuy nhiên, VKS đề nghị giảm án cho 3 người này 6-9 tháng tù.

Đại diện VKS đánh giá cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết, quyết định hình phạt cơ bản phù hợp với hành vi phạm tội phạm. Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo bổ sung thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, nên xét thấy có cơ sở giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Mặt khác, hậu quả của vụ án đã được khắc phục triệt để.

Cơ quan công tố cho biết tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã nộp thêm 47 tỉ đồng, qua đó toàn bộ hậu quả vụ án đã được khắc phục. Các bị cáo có kháng cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đưa ra thêm tình tiết giảm nhẹ mới...

Theo bản án sơ thẩm, hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đảm bảo khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan Nhà nước, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỉ đồng.