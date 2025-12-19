Nhậu say, hoán đổi tài xế để né đo nồng độ cồn, 2 người bị đề nghị truy tố 19/12/2025 13:54

(PLO)- 2 người nhậu say, lái ô tô nhưng hoán đổi vị trí để né nồng độ cồn và cự cãi với cảnh sát, gây mất an ninh trật tự nên bị đề nghị truy tố.

Ngày 19–12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Hoàng Văn Hiếu (34 tuổi) và Phạm Văn Thành (30 tuổi, cùng ngụ Hải Phòng) về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo kết luận điều tra, lúc 22 giờ 9 phút ngày 16–7–2025, tổ tuần tra Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phát hiện Hiếu lái ô tô biển số 95A–127.22 lưu thông từ một quán bia trên đường Phú Thuận (phường Phú Thuận cũ) có biểu hiện say xỉn.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Hiếu không chấp hành, tiếp tục bỏ chạy qua nhiều tuyến đường.

Hình ảnh Hiếu, Thành chống đối, cự cãi lực lượng CSGT. Ảnh: HỮU TÂM

Đến trước căn nhà trên đường Nguyễn Thị Thập (phường Tân Thuận cũ), tổ công tác mới dừng được phương tiện. Lúc này, Hiếu nhanh chóng đổi ghế lái cho Thành. Hiếu bước xuống xe trong tình trạng cởi trần, la lối và không thừa nhận mình là người cầm lái.

Để "hợp thức hóa", Thành ngồi vào ghế tài xế lái xe đi thêm một đoạn khoảng 1 mét rồi mới bước xuống làm việc.

Cả hai liên tục chửi bới, thách thức và yêu cầu CSGT phải đo nồng độ cồn đối với Thành thay vì Hiếu. Sự việc ồn ào khiến nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập, quay phim, gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng tại khu vực.

Trước thái độ chống đối, tổ CSGT đã phối hợp Công an phường Tân Thuận khống chế các nghi phạm về trụ sở. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của Hiếu là 138.04 mg/Dl (vượt ngưỡng rất cao), còn Thành có kết quả nồng độ cồn mức 0,614 mg/L khí thở.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận do không có giấy phép lái xe và đã uống rượu bia nên sợ bị tạm giữ xe, từ đó bàn bạc với Thành hoán đổi vị trí. Các nghi phạm cố tình làm lớn chuyện nhằm mục đích để lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra nồng độ cồn đối với Thành, giúp Hiếu "thoát vai".

Cơ quan CSĐT xác định hành vi của Hiếu và Thành đã đủ yếu tố cấu thành tội gây rối trật tự công cộng theo điểm a và c, khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự (phạm tội có tổ chức và gây cản trở giao thông nghiêm trọng). Đáng chú ý, Thành từng có tiền án về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, vừa chấp hành xong án phạt vào ngày 4–6–2025.