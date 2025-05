Bí thư Nguyễn Văn Nên: Đã đến lúc có 'Mặt trận số' để lắng nghe tiếng nói người dân 19/05/2025 19:09

Chiều 19-5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam (VN) TP.HCM tổ chức chương trình tri ân gương điển hình sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc TP.HCM (1975 - 2025) và lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.

Tham dự có Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN; bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN; bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN TP.HCM.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho Ủy ban MTTQ VN TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Số hoá các chương trình an sinh xã hội

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ TP.HCM, ghi nhận đánh giá cao Uỷ ban MTTQ VN TP.HCM trong thời gian qua đã góp phần cùng TP thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Đặc biệt, trong phòng, chống đại dịch COVID-19, MTTQ TP đã khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong mọi tầng lớp nhân dân. Thông qua hệ thống MTTQ các cấp, đồng bào khắp nơi đã cùng chung tay góp sức, của ít lòng nhiều cùng đóng góp vật chất, tinh thần để TP.HCM vượt qua đại dịch.

“Qua đại dịch đã hiển lộ tất cả những gì cao đẹp nhất của ‘tình dân tộc, nghĩa đồng bào’ và chưa bao giờ chúng ta thấy sự đồng cảm, thấu hiểu, đùm bọc, sẻ chia, cùng thắt lưng buộc bụng, giúp đỡ nhau vượt qua nghịch cảnh sống động như thế ở TP.HCM”- Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu tại chương trình. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết TP.HCM đang dần khép lại chặng đường năm năm của nhiệm kỳ Đại hội XI. Cùng với đó, thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm cấp bách như sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; triển khai sáp nhập, hợp nhất các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP gắn với xây dựng hệ thống tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo ông, đây thời điểm MTTQ VN TP.HCM cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.

Đồng thời, phối hợp với 2 tỉnh tập trung thực hiện thành công Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng; tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.

“Đây là thời cơ để xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn thể năng động, hiện đại hóa, không chỉ gắn bó mật thiết với nhân dân hơn mà còn có năng lực truyền cảm hứng mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng vào đời sống nhân dân TP”- ông gợi mở.

Bí thư Nguyễn Văn Nên và Phó Bí thư, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao tặng khánh vàng tri ân Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN TP.HCM các thời kỳ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã trao quà hỗ trợ cho 50 em học sinh thuộc diện gia đình chính sách; trao tặng 33 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.

Cũng theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, trong dòng chảy khoa học công nghệ hiện tại, đã đến lúc Ủy ban MTTQ VN TP cần tập trung đổi mới phương thức huy động tập hợp qua nền tảng “Mặt trận số” để kết nối với người dân, số hóa các hoạt động.

Đặc biệt là số hóa chương trình an sinh để góp phần cùng TP nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác an sinh xã hội; thực hiện mục tiêu phát triển hệ thống an sinh toàn diện, hiện đại, bao phủ toàn dân.

Bí thư Nguyễn Văn Nên kỳ vọng nền tảng “Mặt trận số” sẽ giúp TP kịp thời lắng nghe tiếng nói người dân, doanh nghiệp, nhất là người lao động nghèo, người đang gặp hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể và xã hội. Đồng thời là nền tảng giúp hệ thống MTTQ VN các cấp triển khai thực hiện các chương trình giám sát trọng tâm hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn.

Lãnh đạo TP.HCM cùng các gương điển hình vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc TP.HCM được vinh danh tại chương trình. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Những tấm gương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

Cũng tại buổi lễ, Uỷ ban MTTQ VN TP.HCM đã vinh danh 49 tấm gương điển hình vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc TP.HCM. Đây là những người nhiệt huyết và tài năng, luôn hướng về cộng đồng, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc và TP.HCM.

Điển hình như bà Lưu Kim Hoa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP, bà là thương binh có nhiều đóng góp cho sự phát triển văn hóa, nghệ thuật các dân tộc thiểu số của TP. Ông Lư Chấn Lợi, Ủy viên Ủy ban MTTQ VN TP, người kết nối và phát huy vai trò của cộng đồng người người Việt gốc Hoa cùng xây dựng TP.HCM.

Hòa thượng Thích Như Niệm đã có đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ xây dựng 1.000 cây cầu giao thông nông thôn ở đồng bằng sông Cửu Long. Bà Hoàng Thị Khánh, nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQ VN TP, người dành tâm huyết đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, kết nối nhiều nguồn lực chăm lo cho các chiến sĩ cách mạng bị tù đày trong nhà tù thực dân.

Bí thư Nguyễn Văn Nên trao quà tri ân các gương điển hình vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng phường Thạnh Lộc, quận 12, hơn 20 năm xây dựng trung tâm học tập cộng đồng. Ông Đinh Minh Cảnh (huyện Bình Chánh) hàng ngày miệt mài, thầm lặng chạy xe hút đinh và các vật nhọn trên quốc lộ...

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trao khánh vàng tri ân các tấm gương. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thân nhân, gia đình thay mặt các gương điển hình đã mất nhận khánh vàng tri ân từ lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Uỷ ban MTTQ VN TP.HCM cũng vinh danh những cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn TP đã mất gồm: Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp, nguyên Chủ tịch UBND TP; Bác sĩ Dương Quang Trung, Nguyên Trưởng Ban Trí vận - Mặt trận Khu ủy Sài Gòn - Gia Định.

Bác sĩ Phùng Văn Cung, Nguyên Phó Chủ tịch kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Bác sĩ Hồ Văn Huê, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế - Xã hội và Thương binh Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam...