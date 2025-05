Bộ Công an bàn giao 700 căn nhà cho người nghèo ở Bạc Liêu 22/05/2025 18:37

Ngày 22-5, tại Bạc Liêu, Bộ Công an đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Lễ tổng kết và bàn giao 700 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gặp khó khăn về nhà ở.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, thể hiện tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Một trong những hình ảnh tại Lễ khánh thành hôm nay ở Bạc Liêu. Ảnh: CTV

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh vai trò của lực lượng công an trong công tác an sinh xã hội. Ông cho biết, trong những năm qua, Bộ Công an đã chủ trì vận động và phối hợp với các địa phương xây dựng tổng số hơn 28.600 ngôi nhà, cùng nhiều điểm trường và trường học, với tổng kinh phí lên đến hơn 1.400 tỉ đồng.

Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Công an đã thể hiện sự quyết tâm cao độ khi huy động toàn lực lượng quyên góp ủng hộ ngày lương, thu về 362 tỉ đồng. Số tiền này đã được dùng để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Cao Bằng và Gia Lai theo chương trình của Chính phủ.

Không dừng lại ở đó, Bộ Công an tiếp tục triển khai huy động nguồn lực để hỗ trợ thêm hơn 4.400 căn nhà tạm, nhà dột nát, với kinh phí hơn 280 tỉ đồng, dành cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước.

Đối với tỉnh Bạc Liêu, 700 căn nhà đã được xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, thể hiện sự khẩn trương, quyết liệt và nỗ lực của cả hệ thống chính trị.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm tin tưởng rằng những ngôi nhà này sẽ giúp các hộ dân ổn định cuộc sống, có động lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Công an và các nhà tài trợ.

Ông chia sẻ, Bạc Liêu là một tỉnh còn nhiều khó khăn, ngân sách hạn hẹp, lại không có các tập đoàn kinh tế lớn hay doanh nghiệp mạnh để huy động nguồn lực xã hội.

Do đó, việc Bộ Công an hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát có ý nghĩa vô cùng to lớn, không chỉ giúp người dân có chỗ ở ổn định mà còn củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an Nhân dân.

Ông Thiều cũng gửi gắm lời nhắn nhủ đến các hộ dân nhận nhà: "Sau khi nhận được căn nhà mới, bà con hãy gìn giữ, sử dụng thật tốt, lâu dài nhằm ổn định cuộc sống, tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương". Đồng thời, ông khuyến khích bà con tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sáng cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm cùng lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu và đại diện các nhà tài trợ cũng đã đến khánh thành và bàn giao nhà, tặng quà cho một số hộ gia đình tiêu biểu, mang đến niềm vui và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.