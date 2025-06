Bộ Ngoại giao thông tin phương án sơ tán toàn bộ công dân Việt Nam khỏi Iran và Israel 19/06/2025 16:52

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 19-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã đưa ra thông tin cập nhật mới nhất liên quan đến tình hình công dân và phương án bảo hộ, sơ tán công dân Việt Nam khỏi Israel và Iran.

Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran ở Tamra, Israel, ngày 15-6-2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, liên quan đến căng thẳng ở Trung Đông, ngày 13-6 Bộ ngoại giao đã giao khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel và Iran tuân thủ các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn của chính quyền sở tại, giữ liên lạc và theo dõi sát thông tin cảnh báo của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran; lên phương án chuẩn bị sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về Việt Nam.

Theo thông tin của các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Israel và Iran, có hơn 700 công dân Việt Nam tại Israel, có 37 người quốc tịch Việt Nam và 4 người gốc Việt tại Iran.

"Cho đến nay thì chưa ghi nhận thương vong đối với cộng đồng người Việt Nam tại hai địa bàn này", người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết.

Những ngày vừa qua, Bộ ngoại giao Việt Nam và các bộ, ngành liên quan đã trao đổi, nghiên cứu kỹ các phương án và chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran cũng như là các cơ quan đại diện Việt Nam tại các địa bàn theo dõi sát tình hình, và đề nghị các cơ quan chức năng sở tại bảo đảm an toàn tối đa cho công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại các khu vực nguy hiểm.

Đồng thời các đơn vị của bộ ngoại giao và cơ quan đại diện Việt Nam tại các địa bàn tại khu vực Trung Đông và các khu vực lân cận đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan ngoại giao của các nước và các đối tác tại Hà Nội và các cơ quan chức năng, các đoàn ngoại giao của sở tại để xây dựng kế hoạch bảo hộ bảo đảm an toàn cho công dân, an toàn trụ sở cơ quan đại diện và xây dựng các phương án sơ tán công dân Việt Nam tại các điểm nóng sang nước thứ ba hoặc về nước.

Người phát ngôn thông tin, cho đến hôm nay (19-6), Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cũng như là ở các nước có liên quan triển khai công tác bảo hộ công dân để đưa 18 công dân Việt Nam ở Iran sang nước thứ ba và về nước. Đại sứ quán tiếp tục theo dõi sát và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân đối với công dân còn lại ở Iran.

Đại sứ quán Việt Nam tại Iran còn đại sứ và 4 cán bộ vẫn giữ liên lạc với những công dân còn lại tại Iran để để bảo đảm công tác bảo hộ công dân được hiệu quả nhất

Các công dân Việt Nam vẫn an toàn và tâm lý ổn định và thường xuyên giữ liên lạc chặt chẽ với đại sứ quán Việt Nam tại Iran. Đại sứ quán thì thường xuyên khuyến cáo bà con tránh tụ tập nơi đông người và tuyệt đối tuân thủ các quy định hướng dẫn bảo đảm an ninh, an toàn của chính quyền sở tại, cũng như theo dõi sát những thông tin cảnh báo của bộ ngoại giao và đại sứ quán Việt Nam tại Iran.

"Từ lúc xung đột diễn ra ở khu vực này thì chúng tôi liên tục có các cái bản tin khuyến cáo cũng như bản tin bảo hộ công dân"- Người phát ngôn thông tin.

Tại Israel, Đại sứ quán hiện vẫn đang phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước lân cận để triển khai kế hoạch ứng phó tình trạng khẩn cấp và sẽ tiến hành sơ tán công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Israel về Việt Nam hoặc sang các nước thứ ba.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã mở cổng đăng ký trực tuyến cho công dân Việt Nam có nguyện vọng về nước hoặc sang nước thứ ba để lập danh sách và phối hợp với các quan chức năng xây dựng các phương án hỗ trợ phù hợp.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cũng khuyến cáo các công dân Việt Nam phải bình tĩnh, chủ động và nếu được thì tìm cách rời khỏi Israel qua cửa khẩu đường bộ khi mà điều kiện an ninh, an toàn cho phép và theo dõi sát thông tin từ bộ ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cũng như cập nhật cảnh báo từ các cơ quan chức năng sở tại.