Bổ nhiệm lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh 15/08/2025 14:25

(PLO)- Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh kiện toàn lực lượng quản lý thị trường, siết trách nhiệm và xử lý đến cùng nếu để lọt vi phạm hàng hóa.

Ngày 15-8, Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố các quyết định về cán bộ và giao nhiệm vụ cho Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) trực thuộc sở.

Theo đó, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh, Phó Chi cục trưởng phụ trách, giữ chức Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Tây Ninh. Ông Trần Ngân Giang, Đội trưởng Đội QLTT số 1, được bổ nhiệm giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm của cả hai là 5 năm, tính từ ngày 15-8-2025.

Ông Huỳnh Văn Quang Hùng (giữa) trao quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: HD

Cùng thời điểm, Sở Công Thương cũng quyết định thành lập các phòng, ban trực thuộc Chi cục và 12 đội QLTT (trong đó có một đội cơ động) để phụ trách từng địa bàn. Việc bố trí lãnh đạo và chuyên viên cho các đơn vị này cũng được hoàn tất.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh việc kiện toàn bộ máy sau hợp nhất là bước ngoặt quan trọng để nâng cao hiệu quả kiểm soát thị trường, ngăn chặn hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng tuồn vào địa bàn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Giám đốc Sở Công thương phát biểu tại lễ công bố. Ảnh:HD

Ông Huỳnh Văn Quang Hùng đặc biệt lưu ý Đội trưởng QLTT phụ trách địa bàn sẽ bị kiểm điểm trách nhiệm đến cùng nếu Đội QLTT cơ động hoặc đơn vị khác phát hiện vi phạm về hàng hóa trong khu vực được giao quản lý. “Tôi muốn khẳng định nguyên tắc đó và yêu cầu Chi cục trưởng QLTT phải khẩn trương triển khai giao nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng, khoa học và minh bạch cho từng cán bộ, công chức. Việc này phải hoàn tất trước ngày 31-8”- ông Hùng nói.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, công tác phân công và quản lý chặt chẽ trách nhiệm từng cá nhân sẽ giúp lực lượng QLTT tỉnh Tây Ninh nâng cao hiệu quả hoạt động, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trên thị trường.