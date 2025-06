Bộ Xây dựng đề xuất các điều kiện nâng hạng bằng lái xe 01/06/2025 12:39

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao về quản lý công tác đào tạo lái xe, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về đào tạo lái xe; đào tạo, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Theo đó, dự thảo quy định, người học bằng lái xe là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.

Người có bằng lái ô tô muốn nâng hạng phải đáp ứng thời gian lái xe an toàn cho từng hạng giấy phép lái xe.

Cụ thể, hạng B lên C1, B lên C, B lên D1, B lên BE, C1 lên C, C1 lên D1, C1 lên D2, C1 lên C1E, C lên D1, C lên D2, D1 lên D2, D1 lên D, D1 lên D1E, D2 lên D, D2 lên D2E, D lên DE thời gian lái xe an toàn từ hai năm trở lên.

Hạng B lên D2, C lên CE, C lên D thời gian lái xe an toàn từ ba năm trở lên.

Người đã có giấy phép lái xe hạng B số tự động được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng B số cơ khí (số sàn). Người có bằng lái xe hạng B được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng C1 và phải học đủ nội dung chương trình đào tạo lái xe theo quy định.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định số học viên được bố trí trên một xe tập lái để nâng hạng như sau:

Hạng B lên BE không quá năm học viên; B lên C1, B lên C, C1 lên C, C1 lên C1E, C lên CE không quá tám học viên; B lên D1, B lên D2, C1 lên D1, C1 lên D2, C lên D1, C lên D2, C lên D, D1 lên D2, D1 lên D, D1 lên D1E, D2 lên D, D2 lên D2E, D lên DE không quá 10 học viên.

Số quãng đường tập lái xe được tính cho từng học viên và thời gian tập lái xe trên sân tập lái được tính cho nhóm học viên trên xe tập lái.

Sau quá trình đào tạo, người học phải trải qua kỳ thi kết thúc nội dung đào tạo lý thuyết và thực hành. Trong đó, nội dung lý thuyết theo bộ câu hỏi do Bộ Công an soạn thảo.

Còn phần thi thực hành, đối với hạng C, D1, D2, D học viên phải trải qua các bài thi liên hoàn và bài tiến lùi hình chữ chi, lái xe trên đường; đối với hạng BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE gồm các bài thi liên hoàn và lái xe trên đường.

Riêng bài kiểm tra tiến lùi chữ chi, Bộ Xây dựng đề xuất có thang điểm 10 và do cơ sở đào tạo xây dựng, học viên đạt 5 điểm trở lên là đỗ.

Các môn học thực hành và lý thuyến để nâng hạng bằng lái xe được quy định như sau:

