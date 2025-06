Cán bộ, chỉ huy Công an tỉnh Kon Tum đến nhận công tác tại Công an tỉnh Quảng Ngãi 29/06/2025 16:15

(PLO)- Công an tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ xuất quân, điều động cán bộ, chỉ huy nhận nhiệm vụ tại Công an tỉnh Quảng Ngãi theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Ngày 29-6, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ xuất quân đoàn cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy Công an tỉnh Kon Tum đến nhận công tác tại Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Hoạt động này nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính trị và các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về sát nhập Công an cấp tỉnh, Công an cấp xã; Quyết định về việc điều động cán bộ.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng 14 đồng chí Trưởng phòng sau sát nhập. Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum

Tham dự buổi lễ có Đại tá Trần Thị Thu Phước, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Sinh, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Lê Xuân Thủy, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; cùng các Trưởng, Phó trưởng các phòng; Trưởng Công an cấp xã sau sát nhập và toàn thể cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Kon Tum.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Thị Thu Phước, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh, khẳng định việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, với tinh thần, bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Kon Tum sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng và nhân dân cần đến.

"Tôi tin tưởng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; luôn giữ vững lập trường, luôn trong tâm thế sẵn sàng, giữ vững mối quan hệ đoàn kết, nhanh chóng tiếp cận để ổn định công việc phục vụ nhân dân.

Đồng thời, phát huy truyền thống tốt đẹp của Công an nhân dân Việt Nam nói chung và Công an tỉnh Kon Tum nói riêng với quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao" - Đại tá Trần Thị Thu Phước nói.

Đại tá Trần Thị Thu Phước, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum

Nhân dịp này, Đại tá Trần Thị Thu Phước gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Kon Tum, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ xuất quân nhận nhiệm vụ tại tỉnh Quảng Ngãi sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng An ninh Chính trị nội bộ thay mặt cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ được điều động đến nhận nhiệm vụ tại Công an tỉnh Quảng Ngãi mới, gửi lời tri ân và biết ơn sâu sắc tới tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum qua các thời kì đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình công tác, chiến đấu. Đồng thời, tiếp tục tín nhiệm, tin tưởng giao nhiệm vụ cho các cán bộ, chiến sĩ tại Công an tỉnh Quảng Ngãi mới kể từ ngày 01-7-2025.

Lãnh đạo Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum.

Tiếp thu toàn bộ ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc của Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Kon Tum, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh luôn nhận thức sâu sắc việc đón nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới là vinh dự, trọng trách cao cả được Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh tin tưởng giao phó.

Mặc dù sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả khi thay đổi môi trường công tác, làm việc, nhưng với quyết tâm chính trị cao nhất, với bản lĩnh vững vàng của người chiến sỹ Công an nhân dân, lực lượng sẽ luôn phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, không ngừng tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống anh hùng của toàn lực lượng.

Toàn cảnh Lễ xuất quân, điều động cán bộ, chỉ huy nhận nhiệm vụ tại Công an tỉnh Quảng Ngãi theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum

Ngay sau buổi lễ, đoàn cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy Công an tỉnh Kon Tum đã xuất quân đến nhận công tác tại Công an tỉnh Quảng Ngãi.