Cần xác định lại nghĩa vụ tài chính nhiều dự án nhà ở tại TP.HCM để cấp sổ hồng 05/11/2025 16:53

(PLO)- Tổ công tác 1645 đã tháo gỡ các vướng mắc liên quan nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ nhà ở xã hội... cho 4 dự án để cấp sổ hồng cho người mua nhà trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 5-11, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 - Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Vướng mắc do nhiều nguyên nhân

Tổ công tác 1645 đã tháo gỡ các vướng mắc cho 4 dự án nhà ở trên địa bàn TP.HCM.

Thứ nhất là dự án khu nhà ở thấp tầng phường Long Phước do công ty Cổ phần nhà Việt Nam làm chủ đầu tư.

Dự án khu nhà ở thấp tầng phường Long Phước. Ảnh: VPĐKĐĐ

Theo Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) TP.HCM, dự án có tổng số nền đưa vào kinh doanh là 207 nền.

Dự án này chủ đầu tư đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà đối với ba căn nhà đã xây dựng xong.

Một trong những điểm vướng cần làm rõ của dự án này là việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất.

Thứ hai là dự án khu nhà ở thấp tầng phường Tân Mỹ do công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư.

Dự án này có 78 nền, trong đó đã cấp 41 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư, còn lại 37 nền chưa cấp giấy.

VPĐKĐĐ yêu cầu các đơn vị có liên quan cần làm rõ một số vấn đề liên quan như việc thực hiện điều tiết 20% nhà ở xã hội của dự án; quy hoạch đất đai...

Thứ ba là dự án chung cư Khởi Thành, phường An Khánh do Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Khởi Thành làm chủ đầu tư.

Dự án gồm khu chung cư cao tầng và nhà liên kế, trong đó: chung cư cao tầng có quy mô 26 tầng với tổng 412 căn hộ; khu nhà liên kế Khối C gồm năm căn nhà liên kế cao năm tầng.

Dự án này còn tồn tại một số vấn đề như: bàn giao hạ tầng và cây xanh, thực hiện điều tiết 20% nhà ở xã hội, nghĩa vụ tài chính bổ sung...

Thứ tư là dự án chung cư CC2 (Palm Heights), phường Bình Trưng do công ty TNHH Nam Rạch Chiếc làm chủ đầu tư.

Dự án chung cư CC2 (Palm Heights), phường Bình Trưng. Ảnh: VPĐKĐĐ

Dự án có quy mô 816 căn hộ với ba tháp chung hầm, nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà giữ trẻ được bố trí ngoài chung cư. Hiện nay, nhà sinh hoạt cộng đồng đã xây dựng, còn nhà trẻ chưa xây.

Dự án do Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc làm chủ đầu tư, diện tích 30,2 ha, UBND TP giao đất đã được giải phóng mặt bằng để phục vụ tái định cư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm bằng nguồn vốn ngân sách (đất sạch) nhưng không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án.

Sau đó, UBND TP điều chỉnh quy hoạch, cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phục vụ tái định cư thành đất kinh doanh nhà ở, thương mại, dịch vụ không qua đấu giá là vi phạm quy định.

Ngoài ra, các Sở, ngành chức năng của TP chưa xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính một phần diện tích đất, trong đó dự án của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc 40.850m2.

Hơn nữa UBND TP tính tiền sử dụng đất không đúng thời điểm giao đất, thuê đất. Cụ thể là tính tiền sử dụng đất tại thời điểm năm 2008, trong khi UBND TP có Quyết định số 3215/2012 cho Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc thuê, áp dụng phương pháp thẩm định giá không phù hợp.

Giải quyết cấp sổ hồng trước cho người mua nhà

Với dự án khu nhà ở thấp tầng phường Long Phước, ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý giải quyết cấp sổ hồng cho ba căn nhà. Đồng thời yêu cầu VPĐKĐĐ có văn bản làm rõ việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Với dự án khu nhà ở thấp tầng phường Tân Mỹ, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan làm rõ nghĩa vụ nhà ở xã hội.

"Chủ đầu tư cần làm rõ nội dung trong dự án có phần đất lúa, cần phối hợp sớm các đơn vị có liên quan để báo cáo vấn đề này"- ông Nguyễn Toàn Thắng nói.

Với dự án chung cư Khởi Thành, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu đẩy nhanh các thủ tục để cấp giấy cho người mua nhà.

"VPĐKĐĐ cần làm rõ phần nghĩa vụ tài chính bổ sung. Các đơn vị có liên quan cần làm rõ phần nghĩa vụ nhà ở xã hội để thống nhất cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà"- ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu.

Đối với dự án dự án chung cư CC2, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu giải quyết cấp giấy cho người dân. Liên quan đến phần đất sở hữu của chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan sẽ làm việc với chủ đầu tư để xác định phần nghĩa vụ tài chính.