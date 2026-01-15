Chậm quyết toán ngân sách gây lãng phí có thể bị khởi tố hình sự

Theo Thông tư liên tịch số 11/2025, có hiệu lực từ ngày 25-1-2026, hành vi quyết toán chi ngân sách nhà nước không đúng thời hạn, nếu gây hậu quả lãng phí và đủ yếu tố cấu thành tội phạm, có thể bị xem xét khởi tố hình sự.
Thông tư liên tịch 11/2025 hướng dẫn cụ thể việc xác định hậu quả lãng phí để làm căn cứ cho hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự liên quan đến hành vi gây lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước và vốn đầu tư công.
Theo Điều 6 của TTLT 11/2025, trong lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, việc xác định hậu quả lãng phí có thể căn cứ vào một trong các dấu hiệu vi phạm.
Trong đó nêu rõ, quyết toán chi ngân sách nhà nước không đúng thời hạn (trừ các nguyên nhân khách quan), thủ tục; sai nội dung, mục đích, đối tượng; vượt tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định gây lãng phí. Đây chính là cơ sở để coi hành vi chậm quyết toán ngân sách là một dấu hiệu vi phạm có khả năng gây lãng phí theo quy định.
Khi xem xét trách nhiệm hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng không chỉ căn cứ vào con số thiệt hại thể hiện trên giấy tờ kế toán, mà còn đánh giá hậu quả lãng phí trên thực tế. Hậu quả được xác định dựa trên tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra, kết luận thanh tra, kiểm toán, cũng như ý kiến của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.
Việc xác định bao gồm cả giá trị sử dụng của ngân sách, tài sản công bị mất đi, nguồn lực bị “đóng băng” do chậm quyết toán và các chi phí phát sinh khác làm giảm hiệu quả quản lý tài chính công.
TTLT 11/2025 cũng đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án với các cơ quan tài chính, thanh tra, kiểm toán trong quá trình làm rõ nguyên nhân, mức độ vi phạm và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi chậm quyết toán với hậu quả lãng phí xảy ra.
Đây được xem là cơ sở quan trọng để vừa tránh hình sự hóa các sai sót mang tính kỹ thuật, vừa bảo đảm xử lý nghiêm các trường hợp cố tình kéo dài quyết toán, gây lãng phí lớn cho ngân sách nhà nước.
Việc ban hành Thông tư liên tịch số 11/2025 là bước siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách.
Thời hạn và trình tự quyết toán ngân sách nhà nước năm 2026
Tại Điều 72 Luật Ngân sách nhà nước 2025 quy định về thời hạn và trình tự quyết toán ngân sách nhà nước như sau:
Các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý gửi về Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước trước ngày 5-7 năm sau.
UBND cấp tỉnh gửi Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn trước ngày 5-7 năm sau.
Bộ Tài chính tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước trình Chính phủ và gửi Kiểm toán nhà nước chậm nhất ngày 15-8 năm sau.
Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết toán ngân sách nhà nước chậm nhất ngày 20-9 năm sau để cho ý kiến và tiếp thu, hoàn chỉnh để trình Quốc hội.
Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước chậm nhất là 12 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách.
Trình tự, thủ tục thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định.
Trong trường hợp quyết toán ngân sách nhà nước chưa được Quốc hội phê chuẩn thì Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình và cơ quan Kiểm toán nhà nước phải tiếp tục làm rõ những nội dung Quốc hội yêu cầu để trình Quốc hội vào thời gian do Quốc hội quyết định.