Chặn đường đánh, cướp tài sản người khác từ mâu thuẫn trong đám cưới 11/12/2025 15:23

(PLO)- Vì mâu thuẫn trong đám cưới, một nhóm thanh thiếu niên ở Đắk Lắk đã chặn đường đánh, cướp tài sản gồm 60 nghìn đồng và một sợi dây chuyền của nạn nhân.

Ngày 11-12, thông tin từ Công an xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý một nhóm thanh thiếu niên về hành vi cướp tài sản.

Nhóm nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Nhóm thanh thiếu niên gồm: HPĐT (17 tuổi), NVH (15 tuổi) và THH (16 tuổi, cùng ngụ xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 6-12, một người đàn ông địa phương đến Công an xã Ea Súp trình báo về việc bị một nhóm đánh đập, cướp 60 nghìn đồng và sợi dây chuyền bạc.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Ea Súp nhanh chóng xác định nhóm thanh thiếu niên gây án.

Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm này khai có mâu thuẫn với ông H. tại một đám cưới. Sau đó, nhóm này đã chờ, chặn đường và khống chế, dùng xe máy chở nạn nhân đến một nghĩa trang gần đó. Tại đây, nhóm này dùng tay chân, nón bảo hiểm đánh đập ông H.

Sau đó, cả nhóm cướp 60 nghìn đồng và sợi dây chuyền của ông H. đem bán. Số tiền bán được là 900 nghìn đồng.