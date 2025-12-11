Bắt kẻ kề dao cướp giỏ xách của 1 phụ nữ khi đang nằm trên võng 11/12/2025 06:55

(PLO)- Tạo cướp túi xách để có tiền trả nợ và tiêu xài, sau đó mang số vàng lấy được đi bán nhưng phát hiện vàng giả, nên ném bỏ trước khi bị công an bắt giữ.

Tối 10-12, thông tin từ Công an phường Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), cho biết Nguyễn Văn Tạo (34 tuổi, phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) đã thừa nhận hành vi dùng dao khống chế, cướp tài sản của một phụ nữ trên địa bàn.

Tạo bị bắt giữ vào sáng 6-12.

Trước đó, vào ngày 3-12, chị TA (40 tuổi, ngụ phường Trảng Bàng) trình báo: Khi chị đang nằm trên võng thì bị một người đàn ông lạ mặt tiếp cận dùng dao uy hiếp, cướp túi xách rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nguyễn Văn Tạo bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Nhận tin báo, Công an phường Trảng Bàng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh triển khai xác minh và truy bắt.

Đến 9 giờ ngày 6-12, lực lượng chức năng phát hiện và khống chế Tạo.

Tại cơ quan điều tra, Tạo khai do túng tiền tiêu xài và cần trả nợ nên chuẩn bị sẵn hung khí tìm người sơ hở để ra tay.

Sau khi cướp được túi xách của chị A, Tạo mang về nhà trọ kiểm tra và lấy được 1,5 triệu đồng, 110 USD, một sợi dây chuyền, hai mặt dây chuyền bằng vàng và một mặt dây chuyền bạch kim.

Tuy nhiên, khi mang số vàng đi bán, Tạo phát hiện đây là vàng giả nên đã ném bỏ.

Những ngày tiếp theo, Tạo di chuyển liên tục qua nhiều địa điểm nhằm tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng...