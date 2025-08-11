Người dân vây bắt kẻ giả khách mua vàng rồi cướp giật lắc tay bỏ chạy 11/08/2025 18:48

(PLO)– Giả khách mua vàng tại một tiệm vàng ở phường Đông Hòa, TP.HCM, nam thanh niên bất ngờ cướp lắc tay rồi bỏ chạy nhưng đã bị người dân khống chế ngay sau đó.

Chiều 11-8, Công an phường Đông Hòa, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai nam thanh niên giả làm khách mua hàng tại tiệm vàng sau đó giật chiếc lắc tay rồi bỏ chạy.

TP.HCM: Toàn cảnh người dân vây bắt nam thanh niên giả khách mua vàng rồi cướp giật lắc tay bỏ chạy.

Trước đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, người này điều khiển xe máy đến tiệm vàng Kim Thành Vũ 6 trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa, vờ hỏi mua lắc tay. Lúc này, nhân viên tiệm vàng đưa cho người đàn ông xem hai chiếc lắc.

Người dân vây bắt nam thanh niên khi vừa chạy ra khỏi cửa hàng. Ảnh cắt từ clip

Lợi dụng sơ hở, thanh niên đeo một chiếc vào tay, chiếc còn lại cho vào túi quần rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy nổ máy tẩu thoát.

Phát hiện sự việc, nam nhân viên đuổi theo, bám vào xe khiến người này mất lái, lao lên vỉa hè và ngã xuống đường.

Nam thanh niên ngay sau đó được bàn giao cho công an phường Đông Hòa, TP.HCM. Ảnh: KHẢ DOANH

Nghe tiếng tri hô, người dân xung quanh nhanh chóng hỗ trợ khống chế, thu giữ tang vật. Sau đó, bàn giao cho công an phường Đông Hòa tiếp nhận xử lý.