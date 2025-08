Hết tiền xài đem cầm cố vàng rồi báo tin giả bị cướp 02/08/2025 14:35

Ngày 2-8, Công an xã An Ninh, TP Cần Thơ cho biết đã làm rõ vụ báo tin giả bị cướp tài sản của 1 cô gái trú tại địa phương.

Trước đó, chiều 26-7, chị LTH (28 tuổi, xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ) đến Công an xã An Ninh trình báo bị cướp tại khu vực cống số 1 thuộc ấp Giồng Chùa A, xã An Ninh.

Theo trình báo, tài sản bị cướp gồm một điện thoại di động, một nhẫn vàng, một lắc tay vàng và 300.000 đồng tiền mặt, tổng giá trị khoảng 24,5 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã An Ninh tổ chức xác minh, điều tra vụ việc. Qua làm việc và xác minh thực tế, cơ quan công an xác định không có vụ cướp nào xảy ra như chị H. trình báo.

Làm việc với cơ quan chức năng, chị H. khai do hết tiền tiêu xài nên đã bán điện thoại, cầm cố vàng và báo tin giả bị cướp để tránh bị gia đình phát hiện.

Công an xã An Ninh đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.