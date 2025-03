Chiến đấu cơ F-16 Mỹ chặn máy bay xâm nhập gần tư dinh của ông Trump 10/03/2025 11:26

Ngày 9-3, các máy bay chiến đấu của lực lượng Không quân Mỹ đã chặn một máy bay dân sự bay trong không phận tạm thời bị hạn chế ở gần tư dinh Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump ở bang Florida, theo đài CBS News.

Thông báo của Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) cho biết sự cố này xảy ra khi ông Trump đang chơi golf ở sân West Palm Beach thuộc sở hữu của ông. Các chiến đấu cơ F-16 đã đươc triển khai và bắn pháo sáng để cảnh báo phi công máy bay dân sự và các pháo sáng này không gây nguy hiểm cho người dân trên mặt đất.

Đây là lần thứ hai trong vòng 48 giờ các máy bay F-16 của Không quân Mỹ phải phản ứng với những hành vi vi phạm lệnh hạn chế bay trên bầu trời gần tư dinh Tổng thống Trump, theo NORAD. Trước đó, các chiến đấu cơ này cũng đã chặn một máy bay dân sự vi phạm lệnh hạn chế bay vào hôm 8-3, ngay sau khi ông Trump từ dinh thự Mar-a-Lago đến sân golf này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trên chuyên cơ Không lực Một hồi tháng trước. Ảnh: GETTY IMGAES

Dù các vụ vi phạm lệnh hạn chế bay và chặn máy bay diễn ra khá thường xuyên nhưng NORAD báo động về tần suất xâm nhập khu vực cấm bay ở Florida này kể từ khi ông Trump nhậm chức.

NORAD cho biết lực lượng này đã ứng phó với hơn 20 vụ việc kể từ ngày ông Trump nhậm chức (20-1), đồng thời cho rằng các phi công dân sự vì không tuân thủ quy định kiểm tra hạn chế không phận trước khi cất cánh.

NORAD đã khuyến cáo các phi hành đoàn kiểm tra Thông báo cho phi công (NOTAM) của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) trước khi cất cánh, đặc biệt là ở khu vực Mar-a-Lago.

FAA dùng NOTAM để thông báo cho phi công về các hạn chế bay tạm thời, cấm máy bay xâm nhập vào một số không phận nhất định trong khoảng thời gian nhất định. Các hạn chế bay này được đưa ra “vì mục đích an toàn hoặc an ninh", bao gồm thiên tai, một số sự kiện thể thao lớn, các tình huống khẩn cấp hoặc an ninh quốc gia, theo FAA.

Vào năm 2017, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, 2 máy bay chiến đấu F-15 đã được điều động để chặn 1 máy bay bay dù đã được cảnh báo nhưng không phản hồi ở gần Mar-a-Lago. Theo giới chức Mỹ, sự cố này đã gây ra tiếng nổ lớn khiến người dân gần đó hoảng sợ.