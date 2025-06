Chiến dịch Sư tử trỗi dậy - ‘sản phẩm’ hàng năm dài của Mossad 14/06/2025 11:42

Rạng sáng 13-6, Israel kích hoạt chiến dịch Sư tử trỗi dậy tấn công Iran với hai hoạt động tách biệt nhưng bổ trợ nhau.

Đầu tiên là các đội quân máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ tấn công các radar phòng không, các bệ phóng tên lửa, các nút liên lạc. Hoạt động này do lực lượng biệt kích Israel được cho là đã bố trí sẵn bên trong Iran nhiều tháng trước thực hiện.

Vài phút sau, hơn 200 máy bay chiến đấu của Israel, phần nhiều trong số đó là chiến đấu cơ F-35, đã thả hơn 330 quả bom vào hơn 100 mục tiêu hạt nhân và quân sự trên khắp Iran.

Một quan chức an ninh Israel nói với tờ The Times of Israel rằng Israel đã dành nhiều năm chuẩn bị cho chiến dịch chống lại các chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran.

Những tháng gần đây, các giai đoạn chuẩn bị cuối cùng của chiến dịch được đẩy nhanh, diễn ra ngay khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran đang được nối lại.

Giai đoạn này liên quan đến việc tuyển các biệt kích Mossad (Cục Tình báo và Đặc nhiệm Israel) để "tuồn lậu một lượng lớn vũ khí đặc biệt vào Iran, triển khai trên khắp nước này và phóng chúng đến các mục tiêu được chỉ định", một quan chức an ninh Israel nói với tờ The Washington Post.

Hạ dàn chỉ huy cấp cao Iran, cảnh cáo người thay thế

Trong khi máy bay Israel đang lao vút trên bầu trời và hướng đến các địa điểm hạt nhân và quân sự ở Iran, các nhóm biệt kích bí mật Israel ẩn náu tại Iran đã xuất hiện cùng UAV mang chất nổ tiến về các mục tiêu quân sự và yếu nhân Iran.

Một tòa nhà bị hư hại do cuộc không kích của Israel vào thủ đô Tehran (Iran) rạng sáng 13-6. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Một quan chức an ninh cấp cao khác của Israel tiết lộ với tờ The Washington Post rằng vào thời điểm Israel bắt đầu tấn công, các yếu nhân Iran mà Israel nhắm đến, trong đó có nhiều chỉ huy quân sự và nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran, vẫn còn đang nằm trên giường trong căn hộ của họ.

Ghi nhận sau các cuộc tấn công, có thể thấy nơi ở của các nhân vật này đã bị tấn công bằng UAV chứa đầy thuốc nổ hoặc các thiết bị nổ khác đâm thủng tường.

Nhiều nhân vật cấp cao đã thiệt mạng, trong đó có Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami, Tổng tham mưu trưởng quân đội Mohammed Bagheri, Tư lệnh không quân IRGC Amir Ali Hajizadeh.

Quan chức an ninh này cho biết cơ quan tình báo Mossad của Israel cũng đã chuyển các thông điệp cảnh cáo tới dàn chỉ huy cấp cao thứ hai và các quan chức Iran có khả năng được bổ nhiệm thay thế những người bị ám sát.

“Một số người trong số họ nhận được một lá thư dưới cửa, một số nhận được một cuộc gọi điện thoại còn một số khác nhận được một cuộc gọi về số điện thoại của vợ/chồng họ rằng Israel biết họ ở đâu và có thể tiếp cận họ” - quan chức an ninh cho hay.

Các quan chức cho biết việc loại trừ các nhân vật cấp cao do Mossad phối hợp cùng Lực lượng Phòng vệ Israel trong nhiều năm để thu thập hồ sơ về những nhân vật lãnh đạo chủ chốt của Iran, bao gồm cả vị trí của các boongke và nơi ở của họ.

Chiến dịch nhiều giai đoạn của Mossad

Trong giai đoạn cuối của việc chuẩn bị chiến dịch, các đơn vị biệt kích Mossad đã lập một căn cứ UAV sâu bên trong Iran, cụ thể là ở gần Tehran. Khi cuộc tấn công bắt đầu, các UAV này được kích hoạt và đánh vào các bệ phóng tên lửa đạn đạo mà Iran dùng để nhắm vào Israel, theo lời một quan chức an ninh Israel nói với The Times of Israel.

Video do tình báo Israel công bố cho thấy Israel đánh vào bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran. Nguồn: X

Cạnh đó, biệt kích Mossad và các phương tiện chở hệ thống vũ khí của Israel cũng được tuồn bí mật vào Iran. Biệt kích Mossad đã bắt đầu triển khai “các hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác ở những khu vực trống trải” gần các hệ thống tên lửa đất đối không của Iran để vô hiệu hóa khả năng phòng không của Iran khi máy bay Israel không kích.

Ngoài ra, để vô hiệu hóa các hệ thống phòng không khác có thể được sử dụng chống lại máy bay phản lực của Israel, Mossad "bí mật triển khai các hệ thống tấn công và công nghệ tiên tiến trên các phương tiện". Điều này ngầm chỉ rằng chất nổ được cài trên các phương tiện ẩn có thể được kích nổ từ xa để gây hư hại và phá vỡ các hệ thống phòng không của Iran.

Quan chức an ninh Israel làm rõ rằng để làm điều đó, Mossad nhắm vào việc cài chất nổ trên các xe tải được dùng để vận chuyển tên lửa của Iran đến các địa điểm phóng. Theo quan chức này, cứ mỗi xe tải bị tiêu diệt, Israel sẽ phá hủy được 4 tên lửa.