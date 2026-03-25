Pháo kích bao trùm Trung Đông; Rộ tin Mỹ triển khai lượng lớn binh sĩ Sư đoàn Dù 82, Iran tuyên bố theo dõi sát 25/03/2026 20:22

(PLO)- Rộ tin Mỹ triển khai lượng lớn binh sĩ Sư đoàn Dù 82, Iran tuyên bố theo dõi sát; Iran nói chưa có đàm phán với Mỹ, Nga chưa nhận thông tin về “kế hoạch 15 điểm”; Pháo kích vẫn bao trùm Trung Đông.

Tình hình Trung Đông tiếp tục leo thang khi các cuộc không kích vẫn được ghi nhận tại nhiều quốc gia trong khu vực, bao gồm Iran, Israel, Lebanon, Iraq và các nước vùng Vịnh.

Pháo kích vẫn bao trùm Trung Đông

. Quân đội Israel ngày 25-3 cho biết đã tiến hành không kích một cơ sở phát triển tàu ngầm của Iran tại Isfahan, đài France 24 đưa tin.

Theo phía Israel, mục tiêu là Trung tâm Nghiên cứu Dưới nước, cơ sở được cho là chịu trách nhiệm thiết kế và phát triển tàu ngầm cùng các hệ thống hỗ trợ cho hải quân Iran, đồng thời sản xuất nhiều loại phương tiện không người lái trên biển.

. Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin các cuộc không kích do Mỹ và Israel thực hiện đã đánh trúng thành phố lịch sử Shiraz, khiến 20 dân thường thiệt mạng. Theo hãng thông tấn Mehr, một khu dân cư tại khu Zibashahr đã bị trúng bom trong cuộc tấn công này.

Một tên lửa Iran phát nổ tại khu vực trống gần TP Hadera (Israel) ngày 25-3. Ảnh: X/THE TIMES OF ISRAEL



Ở chiều ngược lại, các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran cũng gây thương vong tại Israel. Một mảnh tên lửa được cho là của Iran rơi xuống một cộng đồng người Bedouin ở miền nam Israel, làm bị thương 4 người.

Cùng ngày, lực lượng cứu hộ Israel cho biết một tên lửa Iran đã đánh trúng thành phố Bnei Brak, phía đông Tel Aviv.

. Tại Kuwait, máy bay không người lái (UAV) đã đánh trúng một bồn nhiên liệu tại sân bay quốc tế Kuwait, gây hỏa hoạn, theo đài CNN.

Tại Saudi Arabia, lực lượng phòng vệ dân sự cho biết mảnh vỡ từ một tên lửa bị đánh chặn đã rơi xuống mái của hai ngôi nhà ở tỉnh Eastern, gây thiệt hại hạn chế.

. Tại Lebanon, quân đội Israel cho biết đã tấn công hàng loạt mục tiêu của Hezbollah, bao gồm một trung tâm chỉ huy và các cơ sở hạ tầng khác. Trước đó, Israel cũng thông báo đã tấn công các trạm nhiên liệu trên khắp Lebanon nhằm cắt đứt tuyến hậu cần giữa miền nam và miền bắc nước này.

. Trong khi đó tại Iraq, Bộ Quốc phòng nước này cho biết căn cứ Habbaniyah ở tỉnh Anbar đã bị tấn công, khiến 7 người thiệt mạng.

Iran nói chưa có đàm phán với Mỹ, Nga chưa nhận thông tin về “kế hoạch 15 điểm”

Ngày 25-3, Đại sứ Iran tại Pakistan cho biết chưa có bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Washington và Tehran, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu về những tiến triển ban đầu trong nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh, theo France 24.

“Chúng tôi cũng nghe những thông tin như vậy qua truyền thông, nhưng theo thông tin tôi có được thì trái với tuyên bố của ông Trump. Cho đến nay chưa có bất kỳ cuộc đàm phán nào, trực tiếp hay gián tiếp, giữa hai nước” - Đại sứ Reza Amiri Moghadam nói.

Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết Nga chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ Iran liên quan “kế hoạch 15 điểm” được cho là do Mỹ đề xuất, theo đài RT.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Moscow chưa thể đánh giá độ tin cậy của các thông tin trên truyền thông do chưa nhận được thông tin chính thức từ phía Iran.

Các nguồn tin của Al Jazeera cho biết rằng Pakistan đã chuyển các yêu cầu ngừng bắn của Mỹ tới Iran, trong bối cảnh xuất hiện thêm dấu hiệu cho thấy các kênh trung gian ngoại giao đang được sử dụng để tìm cách hạ nhiệt xung đột.

Theo phóng viên Osama Bin Javaid của Al Jazeera, các nguồn tin cấp cao Pakistan xác nhận một tài liệu do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp đã được phía Pakistan chuyển cho Iran và hiện đang chờ phản hồi từ Tehran.

Cũng theo các nguồn tin này, đã có những thông tin về khả năng các quan chức Mỹ và Iran có thể gặp nhau tại Islamabad trong vài ngày tới, cho thấy Pakistan có thể đang đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao Iran (không tiết lộ danh tính) xác nhận với Reuters rằng Pakistan đã chuyển cho Tehran một đề xuất từ Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự.

Theo vị quan chức này, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tham gia hỗ trợ các hoạt động liên lạc, và cả Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Pakistan đều đang được cân nhắc làm địa điểm tổ chức đàm phán.

Rộ tin Mỹ triển khai lượng lớn binh sĩ sư đoàn dù, Iran theo dõi sát

Đài CNN ngày 24-3 dẫn nguồn tin cho biết khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ thuộc Sư đoàn Dù 82 được cho là sẽ được triển khai tới Trung Đông trong những ngày tới.

Trong khi đó, tờ The Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Mỹ (không tiết lộ danh tính) cho biết lượng binh sĩ từ Sư đoàn Dù 82 dự kiến được triển khai là khoảng 3.000 người. Nguồn tin của Reuters thì cho biết số lượng dự kiến khoảng 3.000 đến 4.000 binh sĩ.

Binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 của Mỹ. Ảnh: US ARMY

Chia sẻ trên mạng xã hội X ngày 25-3, Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Tehran đang “theo dõi chặt chẽ mọi động thái của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là việc triển khai quân”.

“Đừng thử thách quyết tâm bảo vệ đất nước của chúng tôi” - ông Ghalibaf nhấn mạnh.

Theo CNN, Sư đoàn Dù 82 của quân đội Mỹ là đơn vị duy nhất có thể triển khai tới bất kỳ nơi nào trên thế giới trong vòng 18 giờ từ căn cứ tại bang North Carolina, với năng lực được gọi là Lực lượng Phản ứng Ngay lập tức.

Năng lực này đã được kiểm chứng vào năm 2021, khi các đơn vị của sư đoàn được điều tới sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan, để hỗ trợ chiến dịch sơ tán khi chính phủ Mỹ chấm dứt hoạt động tại quốc gia này.

Về tổ chức, Sư đoàn Dù 82 có 3 lữ đoàn tác chiến, mỗi lữ đoàn khoảng 4.000 binh sĩ, cùng một lữ đoàn không quân với các trực thăng tấn công, vận tải và chở hàng, một đơn vị pháo binh, một lữ đoàn hậu cần và tiểu đoàn chỉ huy.

Kể từ sau Thế chiến II, Sư đoàn Dù 82 đã tham chiến tại nhiều chiến trường như Panama, Iraq, Afghanistan,... cũng như tham gia các chiến dịch chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Trung Đông.