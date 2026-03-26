Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác giáo dục, chú trọng bảo vệ trẻ em từ sớm 26/03/2026 12:52

Sáng 26-3, tại khách sạn Continental Sài Gòn (TP.HCM), Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào tạo đã long trọng tổ chức sự kiện trọng điểm nhằm thúc đẩy giáo dục giới tính, bảo vệ trẻ em và đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác giáo dục chiến lược giữa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Sự kiện có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo cấp cao từ hai quốc gia, bao gồm: Ông Đoàn Trung Dũng - Phó Chánh Văn phòng, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; Bà Nguyễn Thị Hiếu - Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ GD&ĐT; Bà Trương Hải Thanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM.

Về phía đại diện nước bạn Lào có sự hiện diện của ông Phonesy Bounmixay - Tổng Lãnh sự Lào tại TP.HCM và ông Lavanh Vongkhamsane - Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.

Chương trình không chỉ là một không gian ngoại giao thắt chặt tình hữu nghị mà còn là một diễn đàn khoa học thiết thực, hội tụ ba nội dung mang ý nghĩa chiến lược.

Tâm điểm của sự kiện là Lễ ký kết hợp tác song phương giữa Bộ Giáo dục và Thể thao nước bạn Lào và Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào tạo.

Ông Kikham Phimboungno, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào (trái) và bà Trần Thị Quế Chi, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào tạo, chụp ảnh cùng biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Song song đó, các đại biểu đã cùng nhau nhìn lại chặng đường 12 tháng thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai giáo dục giới tính cho trẻ mầm non, đồng thời tham gia Tọa đàm khoa học chuyên sâu về mối tương quan mật thiết giữa giáo dục giới tính, phòng tránh xâm hại trẻ em và an sinh xã hội trên bình diện quốc gia lẫn thế giới.

ERA Kids: "Lá chắn mềm" bảo vệ trẻ em

Phát biểu tại hội nghị, GS-TS Hồ Đức Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào tạo, đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ về việc bảo vệ trẻ em từ sớm, từ xa.

Ông khẳng định giáo dục giới tính cấp mầm non phải được thực hiện một cách khoa học, lấy trẻ làm trung tâm và đặt sự an toàn, phát triển toàn diện của các em lên hàng đầu. Đây cũng chính là bệ phóng cho sự ra đời của Chương trình Giáo dục giới tính và Kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em mang tên ERA Kids.

GS-TS Hồ Đức Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào tạo, phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ hiện đại theo đúng tinh thần đổi mới sáng tạo quốc gia, ERA Kids tự hào là một "lá chắn mềm" nhưng vô cùng kiên cố.

Chương trình trang bị cho trẻ em những kỹ năng sống còn như nhận biết cơ thể và vùng riêng tư, phân biệt ranh giới an toàn và không an toàn, tự tin nói "không" trước các nguy cơ và biết cách tìm kiếm sự trợ giúp trong mọi môi trường, kể cả trên không gian mạng số hóa phức tạp.

Để nội dung này thực sự đi vào đời sống chứ không dừng lại ở khẩu hiệu tuyên truyền, GS.TS Hồ Đức Hùng nhấn mạnh sự cần thiết của việc nâng cao năng lực giáo viên và phát huy tối đa sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trường, gia đình và toàn xã hội.

Chia sẻ với Pháp luật TP.HCM, cô Nguyễn Lê Tú Uyên - Phó Trưởng Khu Dịch vụ Mầm non (Làng Thiếu niên Thủ Đức) - cho biết sau thời gian triển khai chương trình ERA KID, chúng tôi nhận thấy chương trình mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cả trẻ và giáo viên.

“Các bài học được thiết kế gần gũi, giúp trẻ nhận biết tình huống không an toàn, hiểu về ranh giới cá nhân và biết tìm kiếm sự giúp đỡ; đồng thời cung cấp cho giáo viên phương pháp, tài liệu và cách tiếp cận phù hợp để lồng ghép giáo dục an toàn cá nhân và giới tính vào hoạt động hằng ngày” - cô Tú Uyên chia sẻ.

Chia sẻ với Pháp luật TP.HCM, cô Tú Uyên cho biết ERA Kids là công cụ hỗ trợ rất hữu ích cho giáo viên mầm non khi giúp chuẩn hóa từ ngữ, hỗ trợ soạn giáo án và lựa chọn cách diễn đạt gần gũi, dễ hiểu với trẻ. Nhờ đó, giáo viên tự tin hơn khi giảng dạy những nội dung vốn được xem là nhạy cảm ở lứa tuổi mầm non, đồng thời tránh được những tình huống khó xử trong lớp học.

Bước tiến mới trong "đối tác vận mệnh" Việt - Lào

Giáo dục từ lâu đã là trụ cột chiến lược trong mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa Việt Nam và Lào. Tại sự kiện, ông Lavanh Vongkhamsane, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, đã đánh giá rất cao sự hợp tác lần này.

Đồng tình sâu sắc với tầm nhìn ấy, ngài Lavanh Vongkhamsane, đại diện cho ngành giáo dục nước bạn Lào, đã bày tỏ sự trân trọng đối với mối quan hệ "đối tác vận mệnh" thủy chung giữa hai dân tộc.

Ông Lavanh Vongkhamsane, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Ông đánh giá cao việc cùng triển khai chung chương trình ERA Kids, coi đây là một cột mốc lịch sử thiết yếu để xây dựng kỹ năng sống và bảo vệ thế hệ mầm non của Lào trong thời đại mới.

Bản ghi nhớ hợp tác được hiện thực hóa không chỉ mở ra cơ hội đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho hàng ngàn giáo viên và cán bộ quản lý mầm non trên toàn nước Lào, mà còn là bước chuẩn bị nền tảng vô cùng vững chắc cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Điều này mang ý nghĩa chiến lược then chốt trong bối cảnh Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đang quyết liệt hoàn thiện cơ cấu giáo dục phổ thông mới nhằm khắc phục những hạn chế và nâng tầm chất lượng học tập cho học sinh ngay từ khi bước vào bậc tiểu học.

Khép lại sự kiện, nguyên tắc hợp tác "cùng xây dựng, cùng phát triển và cùng chịu trách nhiệm" đã trở thành kim chỉ nam cho chặng đường dài hạn giữa hai bên. Đây hoàn toàn không phải là việc áp dụng máy móc một mô hình đơn lẻ, mà là quá trình kiến tạo một giải pháp giáo dục toàn diện, thích ứng với bối cảnh thực tiễn.

Thành công của chương trình hứa hẹn sẽ đắp xây nền móng vững chãi cho nguồn nhân lực tương lai, đồng thời thắp sáng thêm ngọn lửa hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia anh em Việt - Lào.