Chính thức ra mắt Cổng Pháp luật Quốc gia 07/11/2025 17:15

(PLO)- Cổng Pháp luật Quốc gia là nền tảng pháp lý số được xây dựng với nhiều tính năng mới đột phá, tích hợp VNeID, ứng dụng AI...

Tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tổ chức chiều 7-11, Bộ Tư pháp ra mắt Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức tại địa chỉ phapluat.gov.vn.

Chính thức ra mắt Cổng pháp luật quốc gia. Ảnh: Hoàng Huy

Đây là nền tảng số dùng chung do Bộ Tư pháp xây dựng, vận hành với sự đồng hành của Tập đoàn FPT nhằm hướng tới mục tiêu “Đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp bước vào kỷ nguyên mới”, đáp ứng yêu cầu cải cách thể chế, thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền, hiện thực hóa tinh thần các Nghị quyết trụ cột trọng điểm của Bộ Chính trị.

Theo Bộ Tư pháp, Cổng Pháp luật Quốc gia là nền tảng pháp lý số được xây dựng với nhiều tính năng mới đột phá.

Giao diện cổng được thiết kế hiện đại, tối ưu cho đa nền tảng, liên tục cập nhật các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, giúp việc tra cứu trở nên dễ dàng hơn. Tích hợp với VNeID, cho phép người dùng đăng nhập định danh điện tử và theo dõi nội dung pháp luật trên ứng dụng công dân số.

Kho dữ liệu mở được kết nối với nhiều bộ, ngành, địa phương, hỗ trợ phân tích, so sánh và theo dõi hiệu lực văn bản.

Trang tiếng Anh được phát triển riêng, hướng tới nhà đầu tư và cộng đồng quốc tế, với nguồn tin chính thống từ Thông tấn xã Việt Nam. Kết nối với mạng xã hội để lan tỏa thông tin pháp lý chuẩn xác đến cộng đồng rộng hơn.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Hoàng Huy

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành, trợ lý AI pháp luật phân tích, tóm tắt và hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin pháp luật hiệu quả. Các tính năng như đánh giá mức độ hài lòng, công cụ xử lý văn bản, trích xuất và tóm tắt tự động, cùng cẩm nang nghiệp vụ tư pháp điện tử cũng được bổ sung nhằm hỗ trợ cán bộ chuyên môn và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Việc ra mắt Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức khẳng định quyết tâm của Bộ Tư pháp nói riêng và Chính phủ nói chung trong cải cách thể chế, phục vụ người dân và doanh nghiệp, và tạo dựng nền tảng quản trị hiện đại minh bạch, hội nhập quốc tế, thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Trước đó, phiên bản thử nghiệm của Cổng đã được triển khai, tạo nền tảng pháp lý mở với định hướng “lấy người dùng làm trung tâm”. Sau 5 tháng vận hành thử, hệ thống ghi nhận hơn 1 triệu lượt truy cập, 200.00 câu hỏi được AI pháp luật giải đáp và hàng nghìn góp ý từ các bộ, ngành, địa phương.

Trong giai đoạn các địa phương triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, Cổng Pháp luật quốc gia đã hỗ trợ kịp thời việc phân cấp, phân quyền theo cơ cấu tổ chức mới.

Trong năm 2025, hệ thống tiếp tục kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, mở rộng khả năng ứng dụng AI theo ngữ cảnh, bao gồm công cụ hỗ trợ tra cứu hơn 1,4 triệu án lệ và phát triển bộ công cụ phân tích tác động chính sách, phục vụ công tác hoạch định và thẩm định văn bản của Chính phủ và các cơ quan chức năng.