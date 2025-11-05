Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Quốc Đoàn 05/11/2025 20:26

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ đối với ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Chánh án TAND Tối cao.

Chiều 5-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ công bố Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ đối với ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TAND Tối cao.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ông Nguyễn Quốc Đoàn được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đảm nhiệm chức vụ quan trọng tại Thanh tra Chính phủ. Đây là sự bổ sung nhân sự kịp thời, cần thiết đối với ngành Thanh tra, trong bối cảnh cả nước chuẩn bị tiến tới Đại hội XIV của Đảng và người tiền nhiệm là ông Nguyễn Văn Quảng vừa được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ công bố Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ. Ảnh: VGP

Ông Nguyễn Quốc Đoàn là cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu trong ngành an ninh; kinh nghiệm thực tiễn dày dặn với hơn 27 năm công tác, trải qua nhiều cương vị ở Trung ương và địa phương như: Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế; Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó Chánh án TAND Tối cao.

Trong bất kỳ cương vị công tác nào, ông Nguyễn Quốc Đoàn luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, gương mẫu, năng động, sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó...

Thủ tướng nhấn mạnh ông Nguyễn Quốc Đoàn được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đảm nhận cương vị công tác mới là niềm tin, sự kỳ vọng rất lớn, đồng thời là niềm tự hào lớn, song hành với trọng trách hết sức nặng nề đối với bản thân ông

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Quốc Đoàn. Ảnh: VGP

Trong năm 2025, Thanh tra Chính phủ đã tiên phong, quyết liệt trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh (mô hình 2 cấp, kết thúc hoạt động thanh tra của 12 bộ và thanh tra cấp huyện, sở, cắt giảm hơn 40% thủ tục hành chính)...

Bước vào giai đoạn phát triển mới, ngành Thanh tra tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thử thách, những nhiệm vụ nặng nề, phức tạp trong bối cảnh tăng cường phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và cuộc chiến chống "giặc nội xâm" - tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, kéo dài, không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền, xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cá nhân, tổ chức...

Thủ tướng tin tưởng trên cương vị mới, ông Nguyễn Quốc Đoàn sẽ cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, liêm chính, đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Quốc Đoàn khẳng định đây vừa là niềm vinh dự lớn với cá nhân, vừa là nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ và Nhân dân giao phó.

Trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Quốc Đoàn hứa sẽ nỗ lực hết sức mình, phấn đấu nhiều hơn nữa, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Người "cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được"...

Ông Nguyễn Quốc Đoàn mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương; sự đồng tình, đồng hành, phối hợp, chia sẻ, giúp đỡ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Thanh tra Chính phủ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.